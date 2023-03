La receta definitiva de mejillones empanados ¡super fáciles, deliciosos y en pocos pasos!

Los mejillones forman parte de nuestro grupo de mariscos preferidos, ya que no solo son excelentes para la salud sino que su sabor es sabrosísimo de cualquier forma en la que se preparen. Pero esta receta, en específico, sabemos que se ganará tu corazón y no podrás dejar de hacerla: mejillones empanados super fáciles y en pocos pasos. No esperes más y pon manos a la obra.

Mejillones empanados. Fuente: Juani de Ana Sevilla

Ingredientes

Mejillones grandes 20 unidades, sal al gusto, huevos 2 unidades, pan rallado cantidad necesaria.

Rinde 4 raciones.

Top 5 propiedades de los mejillones

Contienen cantidades significativas de magnesio, fósforo y calcio. El equilibro de los tres minerales permite la buena absorción de los alimentos y su incorporación al hueso. También evita que tanto el calcio como el fósforo migren de nuevo a la sangre, reduciendo su densidad ósea. En pocas palabras, son excelentes para los huesos. Aportan una cantidad bastante importante de hierro para aumentar el nivel de glóbulos rojos en la sangre, lo que los convierte en aliados antianémicos. Son una gran fuente protéica con bajo poder calórico, por lo que puedes disfrutar de ellos sin pensar en las calorías. Se asegura que su “gran cantidad” de zinc favorece el sistema inmunológico. Son una gran fuente de vitamina B12, por lo que cubren de sobra las necesidades nutricionales diarias humanas.

Mejillones empanados. Fuente: Pinterest

Procedimiento

El primer paso para preparar estos deliciosos mejillones empanados es comenzar a cocer los mejillones en una cacerola grande con bastante agua y, en el momento en el que se vayan abriendo, retirarlos y sacarlos de su concha. Lo que puedes hacer es guardar el líquido de la cocción para preparar un exquisito caldo después ¿por qué no?

Lo que sigue es escurrirlos perfectamente y colocarlos en un plato. Cúbrelos con otro, para que el peso elimine el agua de su interior, así lograrás que el empanado se adhiera perfectamente a cada uno y permita que durante su cocción este no se desprenda. Ahora, pásalos por harina, huevo batido y pan rallado, también puedes optar por añadirles el relleno que más te guste. Mejillones empanados. Fuente: Hogarmanía

Una vez que hayas completado el paso anterior, calienta una sartén con aceite de oliva y, cuando esté bien caliente, fríe los mejillones por tandas. Apenas los veas dorados, pásalos a un papel absorbente para retirar el exceso de aceite ¡y ya estarán listos para disfrutar en compañía! Como notarás, la receta es suuuper sencilla y no cuenta con mayores inconvenientes a la hora de su elaboración.