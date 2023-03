La foto del recuerdo con la que Chayanne derritió la red

En los últimos días, Chayanne volvió a estar en boca de todos por estar presente en la boda del momento: la de Lele Pons y Guaynaa. Es que el icónico cantante boricua es tío político de la influencer, motivo por el que no se quería perder de una celebración tan importante para su familia. Fue en ese marco que se viralizaron una serie de videos del “papá de todos” bailando y cantando sus propias canciones, como ‘Torero’ y ‘Tiempo de Vals’, rodeado de otros artistas del momento.

De esta forma, el contenido de Chayanne volvió a impactar en las redes, por lo que varios se percataron que Elmer Figueroa Arce (por su nombre real) no ha cambiado demasiado en todos estos años. Mucho menos al ver una fotografía antigua, de cuando tenía apenas 20 años, comparada con su imagen actual, a sus 54. Es que, en su cuenta de Instagram, el intérprete de ‘Dejaría Todo’ compartió una foto suya en su juventud, revelando su pecho y brazos bien tonificados. “Este #TBT de un día normal en el gym. Quiénes de ustedes en el mismo mood?”, escribió el cantante.

EL TBT DE CHAYANNE. FOTO: INSTAGRAM @CHAYANNE

En seguida, el posteo causó furor en la red social de la camarita, consiguiendo más de 220 mil ‘me gustas’ y un centenar de comentarios como los siguientes: “Yo pensando que era Jean-Claude Van Damme”; “Chayanne Van Damme”; “Awww he was so young and flaquito”; “Ese hombre nada le sobra y nada le falta ! Sus padres lo hicieron con amor puro”; “Yo mirando y admirando tanta belleza”; “Ay papá, tapate”; “Papá bendición, mi mamá te manda a decir que no sigas subiendo esa fotos prohibidas”; “Nosotras simplemente vemos tu perfección. #VamosJuntosAlGym te extrañamos!”; “Diosooooo”.

¿Chayanne volverá a los escenarios?

Luego de ver tanta actividad en sus redes sociales, los fanáticos de Chayanne se han preguntado si falta mucho para volverlo a ver cantar en vivo. Lo cierto es que, por el momento, el artista no ha dado ningún comunicado oficial, aunque ha dejado algunas pistas sobre su regreso a los escenarios. Por ejemplo, recientemente, el cantante compartió un video bailando una de sus últimas canciones y, en la leyenda, escribió: “Yo espero que ustedes ya estén listos para cantar “Como Tú y Yo” conmigo en vivo”.

Recordemos que, el año pasado, pudimos ver una breve presentación en vivo de Chayanne. Fue en la gala de los Premios Billboard Latino 2022, cuando el intérprete cantó uno de sus más recientes lanzamientos: ‘Te amo y punto’. Sin embargo, sus fans están expectantes por una gira mundial.