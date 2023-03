De espaldas, Florencia Peña revela su parte trasera desde la cama

No hay día en el que Florencia Peña no esté causando furor por una u otra cosa. Ya sea por sus declaraciones, fuertes posturas, trabajos en la televisión o en las redes, o su vida personal, la diva se mantiene en boca de todos en todo momento. Sobre todo en los últimos meses, cuando volvió a interpretar a la icónica Moni Argento en la adaptación teatral de ‘Casados con hijos’.

Hace unos días, la actriz y humorista de 48 años decidió usar la plataforma de Instagram, donde tiene más de 6 millones de seguidores, para dar un fuerte comunicado en el marco del Día Internacional de la Mujer. Fue el miércoles 8 de marzo, cuando Flor Peña compartió un posteo repleto de fotografías y videos suyos mostrándose más empoderada que nunca, en símbolo de la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

FLORENCIA PEÑA. FOTO: INSTAGRAM @FLOR_DE_P

En la descripción, Flor citó a Angela Davis con la siguiente frase: “No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar”. Pero eso no fue todo, entre el carrusel de contenido, se pudo ver un fragmento del clip de su canción ‘Qué Actitud’, donde aparece cantando, en compañía de otras artistas argentinas, los siguientes versos:

Luciendo lencería de encaje, Florencia Peña dejó poco a la imaginación y derritió la red Hermana no te quejes Ponte al frente en este juego Que nada te defina No te importe lo que digan Vos sos todas las que quieras Perra, madre, hermana, amiga No es lo que usas, es como lo luces No es lo que aspiras, es lo que inspiras

Flor volvió a lucirse en la red

Un día más tarde, la diva volvió a compartir contenido con un tono un poco más sensual, con motivo de promocionar sus firmas: una plataforma de contenido para adultos y otra de indumentaria femenina. En esta oportunidad, Flor Peña eligió lucir como toda una diosa con un conjunto de lencería rosa. FLORENCIA PEÑA. FOTO: INSTAGRAM @FLOR_DE_P

De inmediato, sus fanáticos le dejaron un sinfín de comentarios asombrados por su belleza. “Fua mí AMORRR”; “Estás hermosa”; “Hayy q bella lencería”; “Salta la linda y estas vos ahí; “B e l l a!!!”; “Diosa Argentina”, fueron algunos de los mensajes en Instagram.