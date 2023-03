Tania Rincón movilizó a sus seguidores con un significativo mensaje en medio de su separación

Con lágrimas en los ojos, Tania Rincón y su recientemente ex marido, Daniel Pefa utilizaron las redes sociales para comunicar la difícil decisión que han tomado como pareja y es por ello que por medio de sus historias de Instagram invitaron a que los seguidores fueran al último posteo familiar que habían armado.

"Hola, tenemos una noticia que darles decidimos postearlo para que pudieran leer lo que sentimos, estamos viviendo y que queríamos compartirlo con todos ustedes", se lo oye decir en el comienzo a Daniel Pefa sobre el hecho de querer hacer público una parte de la intimidad de ellos.

"Entendamos que está decisión ha sido dura y complicada pero todo lo que hemos hecho hace ya más de 16 años siempre ha sido cobijada con mucho amor, respeto y justo con ello es con lo que nos vamos a quedar", cerró Tania Rincón con lágrimas en los ojos luego de la decisión de ambos.

Fuente: Imagen @taniarin / @diegopefa

Un vínculo más que unido.

"Siempre nuestras redes han sido nuestro aliado para platicarles noticias o lo que ocurre en nuestro día a día. Hoy queremos compartirles Dani y yo que desde el pasado mes de enero decidimos separarnos y poner fin a nuestra relación como pareja", comenzó diciendo Tania a desde cuándo están separados.

"Esta decisión la tomamos desde nuestro profundo amor y entendiendo que siempre nos tendremos el uno al otro. Tenemos y seguiremos formando una hermosa familia. Agradecemos el cariño y apoyo de nuestra familia y amigos en este momento de transición", Cerró frente a una dulce postal en la que aparece su ex marido y los dos hijos que han nacido fruto de su vinculo.

Así fue cómo también lo llevó a la televisión

Luego de haberlo anunciado por medio de las redes sociales uno de los usuarios de Twitter compartió el momento preciso en que Tania aprovechó su rol de conductora en 'Programa hoy' para hablar sobre la separación que viene desde el mes de enero.

Tania Rincón Habla de su separación en el @programa_hoy pic.twitter.com/yv1jdbWbfn — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) March 1, 2023

"Hemos trabajado con muchas horas de terapia que esto no es un fracaso más más un enorme aprendizaje para Dani y para mí. Es entender que el divorcio no tiene que acabar con gritos y peleas si no de forma civilizada desde el amor y le deseo lo mejor a Dani y también a mí. El show debe continuar", confesó en el medio de la transmisión del magazine con la idea clara de volver sobre el tema para llevar un buen mensaje de unión.

La catarata de memes :

Hace una semana se separaron Andrea Legarreta y Erik Rubín.



Ayer se separaron Tania Rincón y su esposo.



Las abuelitas en México: pic.twitter.com/Zwow9TIIZ2 — A L e X (@l0rdAlexX) March 1, 2023

rápido, alguien dígale a miguel ángel silvestre q tania rincón ya se divorció pic.twitter.com/AsLXwT8IyH — Boa Vitória ? (@loverofartp) March 1, 2023

Tania Rincón se separa

Román Torres en corto: pic.twitter.com/DrePSwwcoh — Mr. Jack (@JackoBobadilla) March 1, 2023