Sol Pérez lleva un sugerente vestido y derrite la red

En este último tiempo, Sol Pérez se ha convertido en una de las mujeres protagonistas de la cámara, pues aparece en dos de los programas más populares del momento. La influencer trabaja como panelista en 'El Debate de Gran Hermano', donde se comenta y se hace un análisis sobre las situaciones que viven los participantes que se encuentran aislados, y también aparece en el reality show deportivo 'The Challenge: el desafío".

Por esta razón, la mediática se ha adueñado de la televisión, pero sin dejar de lado las redes sociales, porque le gusta mantener a todos los usuarios al tanto de su vida. De hecho, en su perfil de Instagram tiene más de 6.4 millones de seguidores, así que la mayoría de las veces le llenan las fotos de 'likes' y comentarios.

En esta oportunidad, Sol utilizó su perfil para compartir algunos momentos que vivió previo a grabar la edición de 'El Debate de Gran Hermano', del día martes 28 de febrero. La panelista aprovechó las luces del lugar e hizo sus mejores poses, así que sus compañeros de piso le tomaron fotos de luciendo su maravilloso atuendo. De hecho, a la mediática le encanta fotografiarse en el estudio y luego subir las imágenes a sus redes.

Sol Perez vía Instagram

En la mayoría de las ediciones, Sol Perez ha sido la mejor vestida, pues no le da miedo arriesgarse a lucir un look jugado, un imponente maquillaje o incluso ponerse una peluca. En el último programa no fue diferente, pues la panelista lució su figura perfecta en un bellísimo vestido negro, para nada sencillo. Una pieza con un sugerente escote, con aberturas en el abdomen, los hombros descubiertos y mangas largas transparentes.

Asimismo, acompañó el atuendo con un maquillaje bien cargado, desviando la atención hacia los ojos, con sombras oscuras y un labial nude. Por otro lado, dejó caer su larga cabellera en unas ondas armadas y sumó hebillas para sujetar la parte posterior. Sin dudas, uno de los looks más bellos que ha vestido la influencer.