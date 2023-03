Por qué James Cameron no quería a Leonardo DiCaprio en Titanic

En 1998, James Cameron escribió y dirigió Titanic. Un film que trata sobre una joven de la alta sociedad que abandona a su arrogante pretendiente por un artista humilde durante el viaje inaugural del trasatlántico más grande del mundo.

Si bien estuvo protagonizado por Leonardo DiCaprio (Jack Dawson) y Kate Winslet (Rose DeWitt), lo cierto es que el cineasta buscaba a otros actores. "Lo curioso es que en realidad no quería a Leonardo DiCaprio al principio del proyecto", confesó Cameron en una entrevista que brindó a Vanity Fair.

"Él me vino recomendado por los estudios, como otros jóvenes y guapos… Y no me pareció que tuviera las cualidades que quería para mi Jack", explicó y agregó: "Le conocí y empecé a quererle, básicamente".

Luego, elogió al artista. "Es capaz de encandilar a un grupo de personas sin hacer nada, obvio, así que en cuanto le conocí, me convencí", remarcó.

Titanic

De hecho, él no fue el único que dudo con respecto a DiCaprio. El mismísimo actor se preguntó si era apto o no para interpretar a Jack luego de participar en ¿A quién ama Gilbert Grape?. “Pensaba que para mi película quizá era demasiado superficial”, indicó y añadió: “Cuando interpretas a alguien que es transparente y claro, tienes que hacer que las escenas funcionen desde un lugar de pureza".