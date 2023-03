Las fotos de Marta Fort que acapararon toda la atención en Instagram

Al igual que su papá, Marta Fort no pasa desapercibida. En Instagram tiene cerca de un millón de seguidores que están atentos a todo lo que sube y llenan sus publicaciones de mensajes y 'me gusta'. Ahora, compartió una serie de fotos que acapararon toda la atención de los usuarios.

Bajo la consigna de "dump de febrero" enseñó fotografías que jamás habían visto la luz hasta el momento. Se la ve en el mar, celebrando su cumpleaños y también de fiesta.

Ricardo Fort, el querido progenitor de Martita, falleció el 25 de noviembre de 2013 a sus 45 años en el Sanatorio de La Trinidad. Su muerte fue por un paro cardíaco después de una masiva hemorragia en el estómago. El artista había sido internado para ser tratado por una fractura femoral además de complicaciones de una lesión en su columna y otra en la rodilla.

Él era muy sobreprotector de sus hijos. "Era muy estricto. No nos dejaba ir a pijamadas ni nada. De él heredé su carácter. Cuando me enojo soy hiriente y directa. Tengo que tener cuidado con la gente porque muchos me usan como a él. A las personas les gusta más la presencia de la hija de Ricardo Fort que la de Martita Fort", contó la joven en una entrevista.

Y en esa misma nota, Martita Fort se refirió al último día que vio con vida al Comandante. "Le dolía todo, nos dijo que se iba a un spa para relajarse, nunca nos dijo la verdad", recordó.