La millonaria cifra que recibirá Zendaya por cada episodio de 'Euphoria'

Zendaya Coleman es una de las actrices más populares de los últimos tiempos, pues en el 2022 fue nombrada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes. La celebridad ha trabajado en proyectos de gran calibre como 'The Greatest Showman', 'Spider-man', 'Space Jam: A New Legacy', entre otros. Recientemente, un medio estadounidense reveló cuál es la millonaria suma que la joven cobrará por cada episodio de la tercera temporada de 'Euphoria', la reconocida serie de HBO Max que protagoniza.

Zendaya, imagen de archivo.

Si bien Zendaya tiene 26 años, en lo que va de su carrera ha recorrido largos trayectos y ha trabajado en diversos ámbitos laborales, tanto en el teatro, en la televisión, en el cine y en la música. La joven dio sus primeros pasos en la serie de Disney Channel 'Shake It Up' donde actuó y bailó, luego pasó por el programa 'K.C. Undercover' y años más tarde, participó en la decimosexta temporada de 'Dancing with the Stars'.

Bella Thorne y Zendaya en 'Shake It Up'. Imagen de Disney Channel.

Entre medio de aquellos programas de TV, también participó en películas y otros proyectos, pero en 2019 comenzó a interpretar a Rue en 'Euphoria' y esto le abrió un nuevo camino en la actuación. Se trata de una serie que cuenta la historia de "un grupo de estudiantes de secundaria que navega entre drogas, relaciones sexuales, traumas, redes sociales, amor y amistad", según revela la sinopsis oficial. Como la primera temporada tuvo tanto éxito, en febrero de 2022 se estrenó la segunda parte y en la actualidad se espera con ansias la tercera.

Como Zendaya se encarga de interpretar el rol del personaje principal, en esta ocasión se ha ocupado de renegociar su sueldo, reveló Puck News. Tal como parece, la actriz estuvo dialogando con HBO Max, para poder recibir ingresos mucho más altos que las temporadas anteriores, así que por cada episodio podría recibir aproximadamente un millón de dólares. Por esta razón, si la tercera temporada tiene 10 episodios, podría recibir casi 10 millones de dólares.

Es muy raro que los sueldos de las celebridades sean expuestos, así que cuando se habla de los números, muchas veces se trata de aproximaciones. Otros famosos que han llegado a cobrar una suma de dinero similar son Nicole Kidman y Reese Witherspoon en Big Little Lies, el elenco principal de Game of Thrones, James Gandolfini en The Sopranos, entre otros.