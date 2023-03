¡Hubo beso! Conoce a qué actriz besó Jamie Lee Curtis tras saberse ganadora de un premio

Desde que comenzó su carrera, Jamie Lee Curtis se convirtió en una de las estrellas más queridas por los fanáticos. No solo protagonizó hace años atrás éxitos como Halloween, Freaky Friday, entre otros; sino que ahora también forma parte de una de las películas más aclamadas por la audiencia y por la crítica especializada.

Se trata de la producción de A24 titulada ‘Todo en todas partes al mismo tiempo‘, la cual fue nominada a importantes premios y estuvo presente en la noche de los SAG Awards. Por su increíble rol en dicho film, la actriz recibió un premio. Para celebrarlo, decidió besar a una mujer frente a todos los invitados.

Jamie Lee Curtis se consagró en los premio SAG Awards / fuente: instagram - jamieleecurtis

Jamie Lee Curtis celebró su consagración con un beso

El domingo 26 de febrero se llevaron adelante los SAG Awards. Dicha entrega se celebró en Fairmont Century Plaza, el cual está ubicado en Los Ángeles, California. Por supuesto, la velada contó con la participación de varias estrellas de Hollywood que competían en diferentes categorías por importantes premios. Entre ellos se encontraba Jamie Lee Curtis.

Dichos premios sirven para reconocer lo mejor del cine y la televisión. Por lo cual, eran muchas las celebridades respetadas y talentosas que competían por un galardón. Durante un momento de la noche, Fran Drescher, Jason Bateman y Emily Blunt se subieron al escenario para presentar la categoría de Mejor actriz de reparto en cine.

En dicha terna, la protagonista de Halloween competía con Angela Basset por Black Panther: Wakanda Forever, Hong Chau por The Whale, Kerry Condon por The Banshees of Inisherin y Stephanie Hsu por Todo en todas partes al mismo tiempo. Aunque la actriz se enfrentaba a su compañera de elenco, terminó siendo ella la consagrada por dicha película y por su increíble interpretación.

Cuando anunciaron su nombre, Jamie Lee Curtis se mostró muy emocionada. Sus ganas de celebrar eran tan grandes que cuando Michelle Yeoh, protagonista del film, se acercó a felicitarla; la intérprete decidió abrazarla y darle un beso en los labios. Lejos de molestarse, su colega comenzó a reírse.

Cuando subió al escenario para obtener el premio, la estrella decidió agradecerle a sus padres, expresó el gran amor que siente por su trabajo y también se mostró agradecida con sus compañeros de elenco. Principalmente con Yeoh, a quien le envió un cariñoso “te amo“ e hizo hincapié en la bella amistad que formaron.

Michelle Yeoh es la protagonista principal de ‘Todo en todas partes al mismo tiempo‘. Nació en Malasia durante 1962 y en la actualidad tiene 60 años. Se caracteriza por ser una impresionante actriz y por tener experiencia como modelo y bailarina. Durante los SAG Awards se consagró como Mejor Actriz Protagonista; se cree que también se adueñará de dicha categoría en los premios Oscar.