Desde el carro, Karely Ruíz mostró un pronunciado escote

Karely Ruíz reapareció en su cuenta oficial de Instagram dónde ya cosecha más de 8 millones de seguidores y después de haber compartido su look con cabellera corta optó se la vio nuevamente con su pelo largo y que solía lucir permanentemente en sus redes sociales.

Fuente: Imagen @karelyruiz

Desafiante.

Para llamar la atención de sus seguidores y de esta forma seguir aumentando en sus cuentas secundarias, Karely Ruíz a modo de descripción les pidió que vayan a ver el contenido que ella sube en las dos restantes.

En la postal subida que ya llegó a más de medio millón de likes se la ve a la modelo arriba de un auto que está todo con tapizado amorronado y ella en una suerte de beboteo a cámara presume su top con un pronunciado escote, mientras que debajo lleva un pantalón holgado violeta con manchones batic y su pelo con una alta cola de caballo.

El comunicado de Karely

Al haber estado unos días desaparecida y posteando algunas fotos viejas, la influencer mexicana tomó el mando y por medio de sus historias de Instagram anunció que se viene mucho más contenido.

"Hola chicos no había podido grabar nada porque estuve dando unas vueltas estoy muy feliz y emocionada porque todo me está saliendo como lo esperaba. La verdad es que me da mucho orgullo, los quiero mucho", se la oye decir en una de sus últimas historias cortas de 15 segundos anunciando que se vienen grandes proyectos, mientras se la ve luciendo una microbikini negra.