Mónica Ayos compartió el llamativo festejo de cumpleaños de Diego Olivera

Diego Olivera cumplió un año nuevo más de vida y Mónica Ayos no pasó desapercibida la fecha especial. Como es muy activa en Instagram, la querida actriz argentina, radicada en México, le dedicó allí unas palabras públicas. "Hoy cumple años él", comenzó diciendo.

Mónica Ayos y Diego Olivera

Y continuó: "Brindo por vos, porque te amo, y porque sos como el vino, con los años te vas poniendo mas bueno. Feliz nuevo retorno al sol, Diego Olivera. Brindo por el tiempo de nuestra siembra, por el de nuestra cosecha y por el disfrute de cada etapa. Por cada continente visitado, cada ciudad desconocida, cada pueblito explorado".

"Juntos por el mundo, acá, en París, en Grecia, en Austria o en la China, dando vueltas por el mapa, hasta agotar destinos posibles, vos... con tu paso acelerado, la hoja excel y el día planeado y yo... con mis pasos ligeros tratando de alcanzarte pero distraída siempre, mirando todo lo nuevo. Con tu reloj impecable siempre tan exacto por no querer perderte nada y la contracara de mis malhumores ante la urgencia puntual y los trazos de ruta estudiados. Con nuestro humor ante lo real e imposible de modificar, con tu estructura, con mi impro... con tu estabilidad, con mi drama", sumó Ayos.

Mónica Ayos y Diego Olivera

"Con tu brillantez a la hora de honrar la vida y esquivar los impulsos que llevan a la exageración (de eso no aprendo, pero me tranquiliza tanto saberte 'normal'). Con tu pésima memoria a corto plazo (a largo plazo también) y tu dislexia oral que nos regala cada año mas anécdotas. Con nuestros opuestos que son complementarios y con cada coincidencia hermosa desde chicos, que no son pocas", siguió.

Por último, Ayos redactó: "Brindo por el tiempo, que está de nuestro lado enseñándonos a compartir y racionándolo cada vez mejor, un tiempo que nos trajo hasta este presente, en familia y completos. Te amo, y agradezco seguir coleccionando Febreros juntos. Feliz cumpleaños mi amor".

Noticias Relacionadas El álbum de fotos de Mónica Ayos desde el mar que se llevó todas las miradas

Además, la artista compartió un llamativo video del festejo de cumpleaños de Olivera. En las imágenes hay un grupo que le canta Las Mañanitas de Vicente Fernández mientras él sonríe sentado a la mesa junto a su familia.