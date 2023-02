¿Leonardo DiCaprio sale con una joven de 19 años?

El año pasado, Leonardo DiCaprio se separó de Camila Morrone, la joven que fue su pareja durante varios años. Desde ese momento, la vida amorosa del actor fue el centro de atención de todos los medios y del público en general. Analizaron una a una sus diversas relaciones, e incluso llegaron a formular una teoría expresando que el galán siempre elige a mujeres de menos de 23 años. Recientemente, salió a la luz una fotografía de la celebrity con una modelo de 19 años.

El martes 7 de febrero, Page Six y New York Post, se encargaron de publicar la noticia con una imagen donde sale del icónico actor junto con una joven influencer que recién está dando sus primeros pasos en el modelaje. Se trata de Eden Polani, una parisina de 19 años que hace poco firmó contrato con la reconocida agencia It Models.

Leonardo DiCaprio y Eden Polani. Imagen de Page Six.

Polani cuenta con más de 243 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde postea fotos y videos de sus viajes, sus salidas a lujosos restaurantes e incluso de su trabajo como modelo. Es una bellísima joven de rasgos delicados, ojos verdes, cabello rojizo y tiene un rostro que parece tallado a mano.

Según publicaron los medios estadounidenses Leonardo Dicaprio y Eden Polani se encontraban en una fiesta de presentación del nuevo EP de la cantante Ebony Riley. Ambos se estaban sentados en la misma mesa, así que compartieron la velada entre risas, deliciosos platillos, tragos y lo más importante del evento: la música.

La reacción de los usuarios de las redes sociales no se hizo esperar, así que miles de personas apuntaron contra el actor e incluso bromearon sobre esta supuesta y reciente relación. "La nueva novia de Leonardo DiCaprio ni siquiera había nacido cuando Titanic fue lanzada", "La novia de DiCaprio es tan joven que su experiencia en el instituto se vio interrumpida por el COVID-19", fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Usuarios apuntando contra Leonardo DiCaprio. Captura de pantalla de Twitter

Pese a todo esto, algunos diarios salieron a desmentir la noticia. El portal 'Daily Mail' habló con una fuente cercana al actor y reveló que simplemente fueron dos invitados en una fiesta y coincidieron en la misma mesa. "Estaban sentados uno al lado del otro en una fiesta para escuchar música. Había más gente en ese encuentro", escribió el periódico británico. Por otro lado, no aclararon si hay algún vínculo entre Leonardo y Ebony.