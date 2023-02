Las nuevas tres fotos de Sol Pérez que cautivaron a sus admiradores

Sol Pérez sabe a la perfección cómo hacer que todas las miradas se posen sobre ella. Tanto en la pantalla chica, como en las redes sociales, provoca que, cada vez que da señales de vida, nadie la pase por alto.

Los looks que elige siempre dan de qué hablar, ya sea porque sean lindos o no sean del agrado de los más fashionistas. De hecho, lo segundo le ocurrió en la última entrega de los Premios Martín Fierro. Pérez fue con un conjunto de dos piezas en tono verde esmeralda: una pollera larga con un tajo profundo y la parte de arriba un top.

Las críticas no demoraron en aparecer. Benito Fernández, señaló: "Me encanta el color pero mucha pierna y panza. Es un poco mucho". Patricia Profumo acotó: "Me hubiese gustado no tanto tajo".

Sol Pérez en los Premios Martín Fierro

Al oír todo el revuelo que generó su look, en una entrevista televisiva, Pérez indicó: "Yo estoy chocha de por lo menos ser el vestido distinto, por lo menos el que tiene otra cosa. Me gusta".

Ahora, Sol volvió a llevarse todas las miradas con sus vestimentas. Esta vez, con un look total black. La panelista de Telefe modeló para la cámara las preciosas prendas y compartió tres fotos en su cuenta de Instagram que cautivaron a varios.

Noticias Relacionadas Sol Pérez alardeó su figura perfecta y conquistó miles de corazones