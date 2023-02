Sol Pérez alardeó su figura perfecta y conquistó miles de corazones

El pasado fin de semana, Sol Pérez sorprendió a todos en Dolores al formar parte de la comparsa Sayen en la apertura del Carnaval de Sol. La bellísima analista de Gran Hermano se vistió de garota y alardeó su perfecta figura.

En Instagram, compartió algunas de las postales del hermoso momento que vivió y conquistó miles de corazones. "Carnaval toda la vida", redactó junto a las postales que se llenaron de mensajes.

Sol Pérez alardeó su perfecta figura y conquistó miles de corazones

"Reina", "La rompiste toda", "Bella", "Se transformo en la mujer más impactante y bella de la Argentina. Gracias por regalarnos tanta alegría", "Tallada por los dioses", "La mujer mas sencilla, humilde, la más bella, el mejor cuerpo", "Te felicito por tus logros", "El cuerpo más lindo" y "Qué bomba", son algunos de los tantos comentarios que se alcanzan a leer.

Días atrás, Pérez reconoció delante de las cámaras de Telefe que no le gusta que se hable sobre el físico ajeno. "Vos no sabés lo que me pasa, a mí, no me gusta que nadie hable del cuerpo de nadie, no lo comparto", le señaló a Nancy Pazos.

"Nadie conoce la historia de nadie ni por lo que pasó cada uno. Yo tuve muchos problemas con la alimentación. Por eso a mí no me gusta que se hable de los cuerpos de las personas", manifestó al aire Pérez y agregó: "A mí me gustaría que no tratemos a las personas de manera distinta por el cuerpo que tienen porque me interesa que las tratemos por el corazón que tienen y por cómo se comportan".