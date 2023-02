Quién es la actriz vinculada a The Last of Us que falleció a los 45 años

Después de mucha expectativa y una gran espera, HBO Max sumó a su catálogo a The Last of Us. La serie, que finalmente se estrenó el 16 de enero de este año, logró conquistar a millones de espectadores de todas partes del mundo. Por supuesto, también recibió comentarios excelentes por parte de la crítica.

Debido a que la ficción que adapta un famoso videojuego obtuvo un gran recibimiento por parte de los espectadores, la plataforma de streaming decidió renovarla para una segunda temporada. Pero en medio de celebraciones, los fanáticos de esta historia tuvieron que hacerle frente a una trágica y dolorosa noticia: la partida de una sus actrices principales.

Así era Annie Wersching, la actriz de The Last of Us que falleció

Como dijimos anteriormente, dicha ficción se trata de una adaptación del famoso videojuego que fue desarrollado en 2013 por la compañía Naughty Dog. La trama nos presenta las vivencias de Joel y Ellie, dos personas que logran sobrevivir a una pandemia en Estados Unidos que provoca la mutación de los seres humanos en criaturas caníbales.

Detrás de The Last of Us se encuentra Neil Druckmann, quien se encargó de escribir y dirigir dicho título. Debido a que es un videojuego que nos cuenta una historia, los personajes cuentan con las voces de diferentes actores y actrices. Entre ellas se encontraba Annie Wersching, quien se encargaba de interpretar a Tess.

Aunque es un personaje secundario, logró conquistar a millones de fanáticos. Tess se caracteriza por ser una sobreviviente enfurecida y que realiza contrabando junto a Joel Miller. Desde el primer momento, la actriz de doblaje alcanzó una interpretación creíble y atrapante; la cual siempre será recordada por los seguidores.

Además de este aclamado trabajo, la intérprete formó parte de otras producciones. Realizó su debut como actriz en el programa Stark Trek: Enterpise, y se convirtió en protagonista de shows como Charmed, Killer Instinct, Supernatural y Cold Case. También estuvo en General Hospital, Castle, The Vampire Diaries, Runaways, entre otros.

De acuerdo con varios de sus compañeros, quienes decidieron despedirse de ella en las redes sociales, Annie Wersching era una persona maravillosa y talentosa. Todos ellos coincidieron en que fue un honor poder conocerla y compartir horas dentro de un set de grabación con ella. “El mundo perdió una luz“, llegó a decir Kiefer Sutherland.

Annie Wersching, la actriz que daba voz a Tess en The Last of Us.

La triste noticia fue compartida por Stephen Full, el esposo de la estrella de 45 años que batalló durante dos años contra un cáncer: "Hoy hay un agujero cavernoso en el alma de esta familia. Pero nos dejó las herramientas para llenarlo. Encontró maravillas en el momento más simple. No necesitó música para bailar. Nos enseñó a no esperar a que la aventura nos encontrara. 'Ve a buscarlo. Está en todas partes'“. Y lo encontraremos".

"Mientras conducía a nuestros hijos, los verdaderos amores de su vida, por el sinuoso camino de entrada y la calle, ella gritaba ¡ADIÓS! hasta que estábamos fuera del alcance del oído y en el mundo. Todavía puedo escucharlo sonar. Adiós, mi Buddie“, decía como final el doloroso comunicado.