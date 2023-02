Pamela Anderson revela cómo sorteó los escándalos mediáticos y los usó para el activismo

El martes 31 de enero Netflix estrenó 'Pamela Anderson: una historia de amor',la película documental de la icónica actriz de 'Baywatch'. Se trata de una cinta que relata sobre las experiencias de vida de la estrella, el gran escándalo que vivió y cómo sorteó los problemas que vinieron después, hasta convertirse en una activista que lucha por los derechos de los animales y el medioambiente.

Pamela Anderson comenzó su carrera como modelo de una reconocida revista para adultos, pero dio el salto a la fama con su participación en 'Baywatch' la serie de los guardavidas. A partir de ese momento, su vida dio un cambio rotundo, pues se convirtió en el sex symbol del momento. Sin embargo y a causa de esto, la actriz pasó momentos muy difíciles.

En este documental la celebridad habló de primera mano y comentó que intentó hacer un cambio significativo: "Estaba harta de tener que hablar de mis novios y de mis tetas. Si le sumaba el activismo, eso podía significar algo". La actriz comentó que en 1997 envió una carta para trabajar con la organización People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), una entidad con la que colaboraba desde pequeña, enviando monedas de un cuarto de dólar.

Cuando Pamela logró posicionarse como una de las actrices del momento y además obtuvo los recursos necesarios, decidió utilizar su fama para llamar la atención hacia causas realmente importantes. Por esto envió una propuesta a PETA con la sugerencia de hacer una colaboración y así fue como nació el primer trabajo de activista de la actriz. El primer proyecto en conjunto fue un enorme cartel publicitario de la entidad en Times Square, en Nueva York, que mostraba a Pamela semi desnuda, a excepción de unas salpicaduras de nieve, con la frase "Descartá el abrigo de piel".

Una de las campañas publicitarias de Pamela Anderson de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).

Asimismo, en la película Anderson comentó que luego de que se filtrara un video íntimo donde aparecía con su pareja de ese entonces, Tommy Lee, fue puesta en el centro de atención y fue el blanco de los medios, así como también de las opiniones y las críticas del público. "Siempre estaba siendo ridiculizada, era objeto de bromas, y quise tomar eso y utilizarlo para bien". Asimismo, agregó: "El activismo es sexy. Tienes que ser valiente y tienes que usar lo que tienes".