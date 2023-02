La fuerte acusación de Britney Spears contra Alyssa Milano por bullying

Tras el juicio que llevó a cabo en contra de su padre por su tutela, Britney Spears se muestra más libre que nunca. Desde entonces, la estrella se encuentra muy activa en las redes sociales y comparte publicaciones donde se la ve bailando, posando frente a la cámara o incluso escribiendo textos muy reflexivos sobre la vida.

Aunque muchas personas festejan esta nueva faceta de la intérprete, otros fanáticos se muestran muy preocupados. En este último grupo también figura Alyssa Milano, quien decidió lanzar un comentario polémico y que causó la furia de la cantante de Toxic. Como era de esperar, esto dio pie a un nuevo escándalo.

Britney Spears rompe el silencio y ataca a Alyssa Milano.

Hace uno tiempo atrás, Alyssa Milano decidió expresar su preocupación sobre los posteos que realiza la famosa cantante y sobre la nueva vida que lleva adelante. De esta manera, escribió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “Alguien, por favor, vaya a ver a Britney Spears”.

Después de dos meses, la estrella del Pop decidió responderle a la actriz y opinar sobre este polémico mensaje que no tardó en hacerse viral. A través de su cuenta de Instagram, la blonda publicó una historia donde cita dicho tweet y donde escribió lo siguiente: “Me entristece ver cosas sobre mí de personas que no me conocen… ¡Esto definitivamente se siente como una forma de bullying!”.

“¡Señoritas, se supone que debemos apoyarnos unas a otras, no derribarnos unas a otras!”, añadió la cantante. Al ver el revuelo que se generó, Milano decidió tomar cartas sobre el asunto. De acuerdo con el portal TMZ, la actriz se puso en contacto con la cantante para pedirle disculpas en privado.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que la vida de Britney Spears genera tanta controversia. Durante enero, un grupo de fanáticos le solicitó a la policía que visitara el domicilio de la cantante. Aunque estas personas estaban preocupadas por el bienestar de su ídola, esto provocó molestias en la cantante.

El posteo de Britney Spears en contra de Alyssa Milano.

En sus redes sociales confesó haberse sentido “acosada e intimidada”, al mismo tiempo que acusó a los medios de comunicación de retratarla “otra vez más de manera pobre e injusta”. ¡Pero eso no fue todo! Lejos de dejarla en paz, los fanáticos volvieron a preocuparse por ella semanas atrás.

Esto ocurrió cuando la cuenta de Instagram de la intérprete fue desactivada. Al mismo tiempo, comenzaron a circular rumores sobre una supuesta separación con su marido. Después de unos días, Spears volvió a aparecer y compartió el mismo contenido que tanta polémica generó.