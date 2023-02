A Francisca se le rompió el cinturón en vivo y dejó a la audiencia sin palabras

Si hablamos de estrellas que se lucen constantemente en la pequeña pantalla, entonces debemos recordar el increíble trabajo que realiza hace años Francisca Lachapel. Una mujer que nació con un carisma descomunal, el cual lo potencia cada vez que aparece frente a las cámaras. Con su sonrisa y talento, logró conquistar a todos los espectadores de Despierta América.

Desde hace tiempo, se destaca como presentadora de este famoso programa de televisión. Cada vez que el show sale al aire, la estrella logra sorprender a la audiencia con la información que comparte y también con su estilismo. Aunque siempre se muestra muy chic y profesional, no pudo salvarse de protagonizar un accidente en vivo.

Durante un reciente programa de Despierta América, la presentadora se encontraba hablando sobre un tema de la actualidad cuando sucedió algo que no se esperaba: uno de los accesorios que llevaba en su atuendo se rompió por completo, provocando un momento de pura risas entre ella y los espectadores.

La estrella dominicana se encontraba hablando sobre la vestimenta de Marc Anthony en su boda con Nadia Ferreira y también sobre la comida que habían servido para los invitados en dicha celebración. De un momento a otro, el cinturón dorado que llevaba puesto en su cintura terminó desprendiéndose.

“Ay, me desarmé“, gritó entre risas la estrella del programa mientras intentaba solucionar el problema y volver a incorporarse. Por supuesto, Raúl González, quien se encontraba frente a las cámaras con ella, también se río ante dicho suceso. Una vez arreglado el outfit, la presentadora continuó el programa y volvió a mostrarse muy profesional.

Aunque el cinturón no colaboró y se hizo el rebelde, no podemos negar que Francisca Lachapel lucía realmente espléndida aquel día. La estrella decidió optar por un vestido de color mostaza, el cual la ayudaba a resaltar su belleza. Este look se potenció con su nuevo corte de cabello, con el cual abraza sus rulos naturales y se muestra muy alegre.

Francisca Lachapel luciendo hermosa en Despierta América.

Lo cierto es que se despidió de su melena larga en un vivo de Despierta América. En sus redes sociales decidió compartir este gran momento, y darle la bienvenida a su nueva imagen: “Me siento increíble!!! Me siento como que finalmente tomé la palabra, me siento liberada. Con permiso de ser… Que cada uno haga lo que quiera con su cabello! Que se ponga pelucas, extensiones, lo que le haga feliz!“.

“Pero mi sueño sería que NO lo hagan por complacer a una sociedad que llama “malo” “feo” su cabello. O por encajar en unos estereotipos que dicen que un tipo de cabello es más bonito que otro. Dios hace todo perfecto!!! Hagan lo que quieran sabiendo que nuestra esencia es nuestra mejor versión! Nuestra esencia es nuestro súper poder”, escribió a pura reflexión.