Conoce la impensada edad a la que llegó el nuevo perro más longevo de la historia

A mediados de enero, la popular autoridad de récords Guinness World Record reconoció al perrito Spike como el más longevo del mundo. Sin embargo, tan sólo un par de semanas más tarde anunciaron que un nuevo can lo había superado, consagrándose, también, como el perro más viejo de toda la historia.

“Saluda a Bobi, el perro más viejo DE LA HISTORIA”, escribieron hace un día en el Instagram de Guinness World Records, presentando al animalito de la siguiente manera: “Bobi tiene 30 años 266 días a partir del 1 de febrero de 2023. Ha vivido toda su vida con la familia Costa en el pueblo rural de Conqueiros, en Leiria, Portugal”.

BOBI TIENE MÁS DE 30 AÑOS. FOTO: INSTAGRAM @guinnessworldrecords

Asimismo, la franquicia más popular de récords dijo: “dos semanas después de anunciar a Spike como el perro más viejo del mundo, Guinness World Records ha recibido pruebas de un perro mayor. Un perro mucho mayor. De hecho, Bobi (n. 11 de mayo de 1992) no es sólo el perro más viejo que vive, ¡es el perro más viejo del mundo!”.

Conoce a Bobi, el actual perro más viejo de la historia

Luego de que el reconocimiento de los perros más longevos del mundo haya ganado gran popularidad en las redes, los dueños de algunas mascotas se han animado a presentar a sus peluditos a la autoridad Guinness World Records. Es así que el 1 de febrero del 2023 dicha organización consagró a Bobi, como el perro más longevo de la historia.

La edad de Bobi ha sorprendido a todo el mundo, ya que redobló la esperanza de vida canina, que va de los 12 a los 14 años. El perro tiene exactamente 30 años y 266 días desde el 1 de febrero del año corriente, destronando a dos perros por igual. Por un lado, a Spike, el chihuahua de 23 años que tenía el título como el perro viviente más longevo; y, por el otro, a Bluey, el can australiano que vivió 29 años y 4 meses, siendo el anterior perro más viejo de la historia.

De acuerdo a lo difundido por la organización, Bobi nació el 11 de mayo de 1992 en Conqueiros, Leiria, Portugal. Durante sus tres décadas de vida estuvo en una aldea lejos de las ciudades, en un “entorno tranquilo y pacífico”, acompañado por su dueño, Leonel Costa. “Nunca pensé en registrar a Bobi para batir el récord”, dijo el hombre a Guinness World Records.

Bobi es de la raza de perro guardián llamada Rafeiro do Alentejo, la cual tiene una esperanza de vida de hasta 14 años, por lo que el caso de este campeón sorprende.

EL PERRITO ES EL MÁS LONGEVO DE LA HISTORIA. FOTO: INSTAGRAM @guinnessworldrecords

Costa contó que Bobi nació junto a otros ocho cachorritos y que, lamentablemente, la familia ya tenía varios perritos, algo que no le agradaba a su padre. “Tenía ocho años. Mi padre era cazador y siempre tuvimos muchos perros. Por desgracia, en aquella época era considerado normal por las personas mayores que no podían tener más animales en casa enterrar a los animales en un agujero para que no sobrevivieran”, reveló con pesar el hombre de ahora 38 años.

No obstante, Leonel y sus hermanos notaron que Gira, la perrita que había tenido a los cachorros, regresaba al lugar donde los habían enterrado. Tras seguirla, se dieron cuenta de que uno de ellos se había escapado y seguía con vida. Precisamente ese era Bobi, el perrito que salvaron y que los acompaña todavía con mucho amor.