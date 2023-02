Ashton Kutcher se mostró como un verdadero fanático de la selección Argentina

Ashton Kutcher se encuentra en estos días hablando de su próxima película romántica 'Tu casa o la mía', de la cuál comparte protagónico con Reese Witherspoon y que saldrá el 10 de febrero en la plataforma de streaming más vista cómo lo es Netflix. En medio de una pregunta para el medio de comunicación Filo News, el actor sorprendió al referise a la selección Argentina.

En medio del reportaje hecho por el periodista, Fran Martínez, el actor expuso cómo vivió la gran final de la Copa Del Mundo en que Argentina le terminó ganando a Francia, obteniendo de esta forma la tercera en lista.

"Fue la mejor Copa Del Mundo, qué alguna vez se haya jugado y posiblemente el mejor jugador de todos los tiempos", a lo que automáticamente Reese lo interrumpe diciéndole: "Decí su nombre", a lo que automáticamente y si titubear refiere a Lionel Messi. Pero claro está que su amor en aquel momento también fue compartido en redes dónde apareció una foto luciendo la camiseta de la selección Argentina.

Fuente: Imagen / Twitter: @aplusk

El look de cábala

El principal motivo por el que decidió ponerse la albiceleste fue por su gran admiración hacia Lionel Messi."Yo no podía creerlo estaba totalmente desquiciado. Alguien entró en el medio del partido durante los penales, en el momento de los penales a dejar algo a mi casa, vinieron a dejar algo y querían empezar a hablarme, a lo que yo respondí ¡Tienes que irte!", contó en modo anécdota acerca un momento sagrado en que sólo quería focalizarse en la final.

Luego siguió en tono de humor respecto de la charla que mantuvo con la persona: "Yo se que eres una persona amable pero si esto te parece insignificante tal vez no tengamos que ser más amigos", siguió respecto a la gran relevancia que le significó el partido.

La admiración

Sucede que Ashton no solo hizo referencia a los sentimientos de aquel momento y cómo buscaba verlo en son de paz sin que nadie lo molestara, si no que además hizo referencia a lo que significó para él estar frente al televisor alentando: "Fue bíblico, de hecho deberían agregar otro libro a La Biblia... deberia ser génesis, éxodo, levítico y deberíamos agregar 'Argentina gana la Copa Del Mundo", continuó mientras que su compañera no sólo afirmaba que era así si no que provocó que ella también se riera al instante.