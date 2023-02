Livia Brito denuncia que sufrió abuso sexual por parte de su expareja

Recientemente, Livia Brito se animó a hablar sobre su vida privada, los momentos que vive fuera de la pantalla y algunas situaciones difíciles que pasó a lo largo de su vida. Resulta que Yordi Rosado la entrevistó para su canal de YouTube y allí la actriz se sintió cómoda para revelar algunos secretos. De hecho, Brito comentó que sufrió un abuso sexual por parte de una de sus exparejas, así que pasó por momentos terribles.

Según reveló la actriz cubana, estuvo con el cantante Danny Frank durante once años, pero de esa historia le quedaron recuerdos y traumas espantosos. Tal como parece, Brito comentó que el cantante de géneros como el bolero, la salsa y la música tropical, tenía problemas con el alcohol, así que en muchas oportunidades se iba de fiesta y regresaba a casa a altas horas de la madrugada, en un estado casi inconsciente. En este contexto el artista la habría obligado a tener relaciones sexuales, cuando ella no quería.

Danny Frank, imagen de Youtube.

"Danny llegaba a las 6:00 de la mañana borrachísimo y a la fuerza quería hacer el amor. Yo estaba extremadamente cansada y llegó al punto de violarme. Yo le ponía clavos a la puerta para que él no pudiera entrar y él rompía la puerta", confesó Livia durante la entrevista. Asimismo mientras relataba la historia confesó que Frank la hizo pasar por diversos tormentos, pero en ese tiempo no se daba cuenta.

Brito, confesó que sufrió en primera persona abusos psicológicos y abusos sexuales, pues vivía bajo el estereotipo machista. Por esta razón, en algún momento llegó a tomar medidas desesperadas para alejar a su pareja de la habitación. "Él me decía que la mujer le tenía que dar sexo al marido. Yo le decía que me dejara descansar. Él me engañó en Colombia y me empecé a dar cuenta porque ya no le gustaba como yo era. Me decía que yo no servía para un cul*", añadió la actriz.

Por otro lado, Livia expresó que salir de aquella situación fue difícil, tanto desde la parte psicológica, como desde la parte monetaria. Recién cuando logró hacerse independiente y tener los recursos suficientes que le dieran estabilidad económica, pudo irse de su casa y salir a rentar un lugar para vivir sola.