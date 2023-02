La difícil decisión por la que Selena Gomez se alejó de sus compañeros de Disney

Hace algunas semanas atrás salió 'The Wizard of Waverly Pod', un Podcast de Jennifer Stone y David DeLuise, dos de los actores del elenco principal de la serie de Disney Channel 'Los hechiceros de Waverly Place'. A lo largo de los episodios recuerdan divertidos momentos del detrás de escena y también presentan entrevistas con algunos de los personajes. Por esta razón el cuarto episodio contó con la participación de Selena Gomez, la protagonista del programa que interpretó a Alex Russo.

En el Podcast Selena se animó a abrir su corazón y se sinceró con sus compañeros, quienes fueron grandes amigos en el pasado, pues formaron parte de los comienzos de su carrera en la actuación y además trabajaron muchos años juntos, ya que grabaron 4 temporadas. A pesar de que formaron un hermoso vinculo, por cuestiones de la vida Gomez se distanció de quienes consideraba sus amigos cercanos.

En el podcast, la intérprete de Alex Russo, confesó a sus compañeros que en el pasado se alejó de ellos porque estaba transitando diversos problemas personales. "Me sentí avergonzada de las decisiones que tomé. No quería que me vieran en el estado en que me encontraba, porque a. me habrían dicho la verdad, lo que me aterroriza, y b. no quería decepcionarlos", reveló Selena a los entrevistadores.

David DeLouise, Jennifer Stone y Selena Gomez. Imagen de Instagram.

Jennifer y David se mostraron empáticos y comprensivos ante las confesiones de la cantante y aseguraron que nunca la hubiesen juzgado. Por su lado, DeLuise le agradeció la sinceridad y expresó: "Eso es muy dulce y gracias por decir eso. Obviamente te extraño", pues en el pasado la cantante se alejó abruptamente de sus amistades y nunca dio una explicación.

Stone reveló que durante mucho tiempo de su vida reflexionó sobre la ruptura de su amistad, pero jamás encontró una respuesta coherente, así que también le agradeció su sinceridad. "Para ser totalmente franca, ha habido momentos en los que pienso: ‘¿Dejamos de ser amigas porque no le dije lo que quería escuchar? ¿Sabes a lo que me refiero?’ Entonces, aprecio que seas tan honesta", añadió Jennifer.