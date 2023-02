Conoce los destacados que llegan a Acorn TV en marzo

Acorn TV de AMC Networks es el servicio de streaming líder que se especializa en la televisión británica e internacional con suscriptores en todo el mundo. The Hollywood Reporter lo reconoció como el "glorioso servicio de streaming... imprescindible" y La National Public Radio como "el Netflix para los anglófilos".

¿Cómo acceder a él? En Argentina está disponible en https://acorn.tv y se puede ver en múltiples dispositivos como Chromecast, Android TV, Apple TV, Roku, Apple iOS, Android Google Play y Apple Channels.

A continuación, los estrenos más destacados que llegan a Acorn TV en marzo.

Hidden Assets (Temporada 1)

Cuando las pruebas de una redada vinculan a un traficante de drogas con una serie de atentados con bomba en Bélgica, la detective irlandesa Emer Berry (Angeline Ball) se dirige a Amberes, donde se enfrenta a Christian de Jong (Wouter Hendrickx) del escuadrón antiterrorista. Juntos comienzan a descubrir una conspiración internacional que involucra drogas, terrorismo y líderes políticos y empresariales corruptos.

Hidden Assets

The Madame Blanc Mysteries (Temporada 2, episodios 4 y 5)

La renombrada y respetada vendedora de antigüedades Jean White (Sally Lindsay) regresa después de sobrevivir a un atentado contra su vida de la hipócrita Barbara. La experiencia de Jean en el mundo de las antigüedades vuelve a ser clave para resolver una serie de asesinatos y misterios en el hermoso pueblo francés de Sainte Victoire. Esta temporada, Jean y Dom se acercarán mucho más, pero ¿por fin la amistad se convertirá en algo más? Mientras tanto, el amor le llega a Gloria y Barbara tiene planes mortales para terminar lo que comenzó.

The Clinic (Temporada 5)

The Clinic sigue a un grupo de médicos que trabajan en una concurrida clínica de la ciudad. Este drama contemporáneo de ritmo acelerado explora el viaje de cada miembro de la familia que ha formado la clínica: sus alegrías y tristezas al enfrentar la fragilidad de la vida humana, sus anhelos ocultos, ambiciones personales y momentos tiernos.

La clínica, inicialmente dirigida por el matrimonio de médicos Ed (David Wilmot) y Cathy (Aisling O'Sullivan) Costello está ubicada en Haddington Road, Dublín. Los pacientes, al igual que el área en la que viven, son una mezcla diversa. Todo el personal médico ha alcanzado el éxito en sus carreras debido a su total dedicación, pero ¿a qué costo para sus vidas personales?

All Creatures Great and Small

All Creatures Great and Small (Temporada 3)

La temporada 3 sigue a James, el veterinario de Darrowby en Yorkshire Dalesdurante la primavera de 1939, cuando la posibilidad de otra Guerra Mundial se avecina. Aunque los veterinarios y granjeros son oficios protegidos, pronto algunos de sus amigos se ofrecerán como voluntarios. James y Helen están por casarse y ella formará parte de la familia Skeldale House. Juntos, nuestros personajes vivirán un mundo cambiante y lo que significa para ellos individualmente, como familia y como comunidad.

The Larkins (Temporada 2, episodios 1 y 2)

Una nueva adaptación de la novela The Darling Buds of May, de HE Bates, que sigue las aventuras de la icónica familia Larkin en la idílica campiña de Kent en la década de 1950. En la temporada 2, Pop acepta una oferta lucrativa única y los Jerebohm, que se han convertido en nuevos vecinos de los Larkin, rápidamente se convierten en los enemigos del pueblo.

The Clinic (Temporada 6)

Una nueva visita a la clínica donde los médicos necesitan más remedios que sus pacientes. Los propietarios y residentes Cathy (Aisling O'Sullivan) y Ed (David Wilmot) Costello intenta arreglar su problemático matrimonio mientras trabajan mano a mano. Dan Woodhouse, un hábil cirujano plástico con un pasado sombrío lucha contra su adicción a las mujeres y las drogas. La fisioterapeuta Keelin Geraghty vive atormentada por su aventura de una noche con un hombre casado. La recepcionista Fiona desarrolla una obsesión con su jefe que parece llevarla a la ruina. El consejero residente, Patrick, lucha por mantenerse alejado del alcohol, pues su interés por Cathy va más allá de lo profesional. A medida que aumentan las tensiones, ¿puede el matrimonio de Cathy y Ed sobrevivir a las presiones de administrar la clínica? ¿Las fragilidades profesionales y personales de su personal pondrán en peligro su felicidad y su éxito?

Deadline (Serie 1)

Un drama que sigue a Natalie Varga (interpretada por la estrella de Peaky Blinders, Charlie Murphy), acusada de asesinar a su esposo a sangre fría, mientras el deshonroso periodista James Alden está cautivado por el caso. Cuando entrevista a Natalie para su documental, se da cuenta de que se está enamorando de la femme fatal que se supone que debe perfilar despiadadamente. Su enamoramiento lo lleva por un camino peligroso y su deseo por obtener la historia nubla su juicio. Con el tribunal de la opinión pública declarando culpable a Natalie hasta que se demuestre su inocencia, James debe separar la verdad de la ficción.