Así se creó Hips Don't Lie, el clásico de Shakira

La ruptura de Shakira y Gerard Piqué tuvo varias consecuencias en sus vidas personales como en la industria musical y la escena del espectáculo internacional; la principal fue, sin dudas, el renacer de la artista colombiana más exitosa de las últimas décadas. Pues, desde que anunció su separación con el ex futbolista del Barça, la intérprete oriunda de Barranquilla lanzó cuatro hitazos: ‘Te felicito’ (junto a Rauw Alejandro), ‘Monotonía’ (con Ozuna), ‘BZRP Music Sessions #53’ y ‘TQG’ (en colaboración con Karol G).

La propia artista colombiana ha hablado, en una reciente entrevista, de lo necesario que ha sido para ella expresarse mediante la música para superar la ruptura amorosa con el padre de sus dos hijos, Milan y Sasha. A pesar de las críticas, Shakira ha asegurado que también se ha sentido realmente apoyada por su público y asombrada por el recibimiento que tuvieron sus recientes creaciones. Todo esto esto, en una charla que tuvo la intérprete de ‘Suerte’ con el periodista Enrique Acevedo del programa En Punto de Televisa, donde se sinceró sobre su proceso de duelo y, también, dio detalles de su trayectoria.

SHAKIRA ROMPIÓ RÉCORDS CON 'TQG', SU RECIENTE COLABORACIÓN CON KAROL G. FOTO: INSTAGRAM @SHAKIRA

Luego de que el periodista la felicitara por ser la artista latina más escuchada actualmente, Shakira le agradeció y dijo: “¿Sabes qué celebro? Qué esté pasándole a una colombiana, que esté pasándole a una mujer latinoamericana y que esté pasándome en español; todo esto me hace decir ‘Vale la pena’”. Esto dio pie a contar cómo fue el inicio de la globalización de la música de la cantante, como sucedió con la canción Hips Don’t Lie.

La historia detrás de Hips Don’t Lie

Mientras hablaba sobre cómo se impuso la música en español en la escena internacional, Shakira se animó a contar una anécdota inédita sobre Hips Don’t Lie, el hit de la colombiana que pertenece a su primer álbum en español, titulado Oral Fixation vol. 2.

“El español no estaba de moda, los ritmos latinos tampoco. Cuando surge Hips Don’t Lie, por ejemplo, yo me acuerdo que llamo al director de la compañía, porque había salido mi álbum, en ese momento, ya estaba en el mercado, y le digo: ‘Recoge todo, recoge todo que tengo una canción que la va a romper’; y me dice: ‘pero, ¿cómo voy a recoger todo?’, y le dije: ‘¿Cuánto tiempo tengo en la compañía? ¿Me haces caso, por favor?’. Entonces, recogieron todo el producto y metimos Hips Don’t Lie”, reveló Shakira.

EN 2006, SHAKIRA LANZÓ HIPS DON'T LIE, LA CANCIÓN QUE LA LLEVÓ AL ESTRELLATO MUNDIAL. FOTO: CAPTURA YOUTUBE

“Había gente que tenía dudas, obviamente, porque era una canción en la que dice que ‘En Barranquilla se baila así’, con una cumbia y unos instrumentos típicos, autóctonos de mi tierra, de la costa de Colombia. ¿Quién se iba a esperar que eso iba a poder sonar en las radios norteamericanas o que iba a llegar hasta mercados súper obtusos como Inglaterra? Y pasó. Hoy es la gente la que decide si una canción tiene que sonar en determinado territorio o no”, concluyó Shak.

Finalmente, esa canción impulsó la carrera de la cantante a nivel internacional.