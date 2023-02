Bizcocho de naranja super esponjoso, húmedo, en pocos pasos y sin mantequilla ¡a cocinar!

Hoy, desde MDZ, te presentamos más que una receta, una solución, para esas tardes en las que quieres comer algo exquisito y tienes poco tiempo y pocos ingredientes. Para cuando llegan visitas inesperadas y quieres agasajarlas con algo sumamente delicioso. El bizcocho es uno de los mejores planes para la merienda, en realidad, para cualquier momento del día. ¿Quién puede resistirse a un bizcocho suave y esponjoso, con un sutil sabor a naranja, que le otorga esa nota de sofisticación que deleita cualquier paladar exigente? Incluso, ¿hay algo más irresistible que el aroma de un bizcocho horneándose? Toda una experiencia utilizando ingredientes que seguro tienes en casa. ¡Manos a la obra!

Bizcocho de naranja. Fuente: Youtube

Ingredientes

Harina de trigo 0000 150 gramos, floja o de todo uso

Huevos 5 unidades

Azúcar 150 gramos

Ralladura de 1 naranja

Esencia de Vainilla 1 cucharada

Sal 1 pizca

Rinde 8 porciones

Procedimiento

Para comenzar a preparar este riquísimo bizcocho de naranja, lo primero que debes hacer es colocar en un bol los huevos junto con la esencia de vainilla, la ralladura de naranja, el azúcar y la pizca de sal. Luego de tengas todos esos ingredientes incorporados, llega el momento de batir y batir. Lo puedes hacer a mano, pero es mucho más práctico si lo haces con una batidora con varillas eléctricas. Lo que si, ten en cuenta si decides hacerlo a mano, que tienes que batir enérgicamente, hasta alcanzar el “punto letra”. Bizcocho de naranja. Fuente: Deliciosi

El punto letra es cuando se puede escribir con la mezcla, es decir, con la ayuda del mismo batidor o con una cuchara, tomas una porción de la mezcla y, si esta cae de forma continua dejando un rastro que se borra luego de unos segundos y puedes practicar hacer la letra de tu crush ¡lo has conseguido! En este punto se dice que se puede “escribir”, de ahí el nombre que recibe.

Cuando has logrado con el batido el punto letra, es hora de tamizar la harina sobre los huevos batidos de a poco. Incorpora con una espátula, haciendo movimientos envolventes. Tip MDZ: Es importante agregar la harina de a poco y practicando movimientos envolventes por dos razones: primeramente, para que no queden grumos en la preparación, y segundo, para no eliminar el aire que acabas de incorporar a los huevos. Este paso es nuestro leudante en esta receta, por eso es muy importante el batido y el estado de los huevos. Porción de bizcocho de naranja. Fuente: Bizcochos

Ya tienes lista la preparación, ahora enharina y enmanteca un molde de 22cm de diámetro. Puedes ocupar uno de silicona y será mucho más sencillo de desmoldar este bizcocho. Lo que harás después es verter la mezcla completamente adentro del molde y hornear a temperatura media (180ºC) durante 30 minutos aproximadamente. ¡Y a disfrutar! Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.