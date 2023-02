Antes de Carmen Villalobos, este fue el 'crush' de Frederik Oldenburg

Frederik Oldenburg y Carmen Villalobos son una de las parejas más populares del momento y claro, se la pasan compartiendo fotos y videos muy románticos. A pesar de que, ahora el conductor de Exatlón Estados Unidos, se anima a hacer pública su relación amorosa, en otros momentos de su vida fue diferente, pues antes de estar con la actriz colombiana su perfil de Instagram se reservaba a fotos de él.

A lo largo de su carrera, el periodista deportivo siempre fue una persona muy reservada e intentó dejar sus relaciones amorosas y sus vínculos amistosos para el ámbito de lo privado. Por esta razón, sus redes sociales estaban dedicadas a mostrar sus trabajos como conductor de Exatlón Estados Unidos, sus entrenamientos físicos y algún que otro viaje, pero ni hablar de parejas.

Sin embargo, en una oportunidad, durante una entrevista con 'Mamás latinas', Oldenburg se animó a confesar un secreto sobre esta parte íntima de su vida. En esta ocasión, el exfutbolista reveló que tenía un amor platónico por una exitosa mujer deportista. Como era de esperar, ante tal confesión le preguntaron de quién hablaba, así que el conductor de TV se animó y dio el nombre de su 'crush'.

En ese momento, el amor platónico de Frederik, era Maria Sharapova, la extenista profesional, periodista y modelo rusa. La deportista ganó cinco torneos individuales del Grand Slam, fue medallista en los Juegos Olímpicos de 2012 e incluso llegó a ocupar el puesto número 1 en la clasificación de la Asociación de Tenis Femenino, durante 21 semanas. Oldenburg como amante de los deportes se vio cautivado por el talento y la belleza de la deportista.

Maria Sharapova en la cancha de tenis. Foto de Getty Images.

Durante la entrevista en 'Mamás Latinas', el conductor de TV también comentó la romántica frase que utilizaría para conquistar a la tenista: "Eres lo más bello que he visto en mi vida". Por otro lado, se animó a confesar un inesperado detalle sobre sus relaciones del pasado: "Un secreto que no le ha contado a nadie... pues he tenido novias mucho mayores que yo". Al parecer, Frederik mantuvo el mismo patrón para elegir a su pareja actual, pues Carmen Villalobos tiene 39 años, mientras que él 37. Si bien no son muchos años, la diferencia se encuentra presente.