Kylie Jenner pierde la corona y ya no es la mujer con más seguidores de Instagram

Cuando el reality de las Kardashian llegó a la pequeña pantalla, Kylie Jenner solo era una adolescente. Sin embargo, su forma de ser y su estilo a la hora de vestirse la convirtieron en una de las hermanas más queridas. De esta manera, fue la única que cosechó millones de likes en sus fotografías y que se consagró como la mujer con más seguidores en Instagram.

Su fama no para de crecer y su dinero no para de aumentar. Aunque es la integrante de dicha familia con mayor cantidad de dinero y de followers, lo cierto es que acaba de perder dicho trono. Recientemente, otra querida celebridad se convirtió en la mujer con más seguidores en dicha red social. ¡Descubre quién es!

Kylie Jenner ya no es la mujer con más followers en Instagram / fuente: instagram

La artista femenina con más seguidores en Instagram

Hasta hace unos días atrás, la menor de las Jenner se adueñaba del puesto de la mujer con más followers en Instagram por tener un total de 380 millones de seguidores. Aunque parece un número difícil de superar, lo cierto es que una ex estrella de Disney logró consagrarse. ¿De quién estamos hablando? ¡de Selena Gomez!

La actriz consiguió ganarle a Kylie y en la actualidad tiene un total de 382 millones de seguidores. Lo cierto es que la intérprete siempre fue una de las mujeres más codiciadas en las redes sociales y principalmente en Instagram. Desde hace años, se destaca como una de las personalidades con más “me gusta“ en sus fotografías.

Cada posteo que realiza no baja de un millón de likes. Por ejemplo, el 23 de febrero compartió una fotografía donde aparece en un bar tomando un trago. La postal cosechó en la actualidad 14.223.260 de likes. Por supuesto, se trata de un número que irá incrementándose con el paso de las horas y de los días.

Selena Gomez se convierte en la mujer más seguida en Instagram / fuente: instagram - selenagomez

Aunque la protagonista de Only Murders in the Building es muy amada en dicha red social, lo cierto es que tomó la decisión de alejarse por un tiempo de internet. En las últimas horas, la estrella se convirtió en un tema muy comentado debido a ciertos posteos y comentarios que realizó.

Todo comenzó cuando Selena Gomez reveló que su girl crush es Bella Hadid, quien fue la novia de una de sus ex parejas: The Weeknd. Luego se volvió noticia cuando Kylie Jenner fue acusada de burlarse de ella y de la forma en la que maquilla sus cejas. Aunque ambas dejaron en claro que se llevan bien, el tema dio mucho de qué hablar.

¡Y eso no fue todo! El escándalo incrementó cuando la ex actriz de Disney defendió a Taylor Swift en TikTok. Al encontrarse con un video de Hailey Bieber, actual esposa de su ex pareja, burlándose de la cantante; Gomez decidió salir en defensa: "Lo siento mucho, pero mi mejor amiga es y sigue siendo una de los mejores".

Todo esto provocó que la mujer más seguida de Instagram diera un paso al costado: "Voy a tomarme un respiro de las redes sociales, porque todo esto se está volviendo un poco absurdo. Tengo 30 años y ya soy demasiado vieja para esto. Pero los quiero mucho y los voy a ver más temprano que tarde".