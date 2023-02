El motivo real por el que Stranger Things llegará a su final con la temporada 5

Desde que Stranger Things aterrizó en el catálogo de Netflix, la serie se convirtió en un fenómeno mundial que es imposible de superar. Han pasado casi siete años desde el lanzamiento de su primera temporada, y los fanáticos aún siguen con ganas de conocer más detalles sobre Hawkins y Eleven.

Sin embargo, la serie pronto llegará a su fin con su quinta temporada. Aunque es una noticia que genera mucha tristeza, los seguidores están ansiosos por ver cómo será el capítulo final de esta emocionante historia. Mientras esperamos su lanzamiento, Davir Harbour habló sobre el verdadero motivo por el cual esta ficción se prepara para su final.

Stranger Things finalizará con su quinta temporada / fuente: Netflix

El motivo por el cual Stranger Things finaliza con su quinta temporada

La última entrega que transmitió Netflix fue la cuarta temporada, la cual estuvo dividida en dos partes y llena de momentos muy emocionantes. Debido al enorme poder de Vecna y el mal momento que está atravesando Hawkins, los fanáticos están ansiosos por ver cómo Eleven y sus amigos lograrán salvar a su pueblo y seres queridos.

Este gran desenlace lo veremos en la quinta temporada, la cual será la última de la serie según confirmaron los hermanos Matt y Ross Duffer. Sin lugar a dudas, se trata de una de las entregas más ambiciosas de la ficción y que tiene a los escritores trabajando en el guión desde agosto del año pasado.

Ahora falta esperar que el elenco vuelva a encontrarse y que comience a filmar las últimas escenas de Stranger Things. Debido a que se trata del capítulo final, muchos fanáticos están tristes y tienen el deseo que se anuncien nuevas temporadas. Sin embargo, David Harbour cree que es el momento perfecto para finalizar la ficción.

En una entrevista con Discussing Film, el actor que da vida a Jim Hopper reveló la verdadera razón por la que es el momento adecuado para que la serie termine: "Ya me siento agotado. Siento que necesito una siesta. Solo pensando en el año, va a ser una locura. No es nada como lo que he hecho antes".

"Sabes, Stranger Things tenía que irse. Tenemos que ponernos en marcha porque los niños están creciendo, ¡tenemos que filmar esto!", comentó la estrella. "Lo gracioso es que, cuando comencé la serie, nunca quise que terminara. Por eso me encanta la serie. Creo que es una gran serie, incluso aunque yo no estuviera en ella. Ahora que han pasado casi nueve años desde la primera temporada, creo que es hora de que termine“, agregó.

“Pero es, por supuesto, muy agridulce. Hay tristeza. Pero también todos hemos crecido e intentamos hacer otras cosas y proyectos diferentes. Y también hay que dejar que los hermanos Duffer prueben cosas diferentes. Esos muchachos tienen mucho talento. Quiero ver qué se les ocurre ahora", comentó el actor de Netflix.