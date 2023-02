El curioso y desagradable regalo que recibió Jared Leto de parte de un fanático

Desde que comenzó su carrera artística, Jared Leto supo muy bien cómo adueñarse de los aplausos de la audiencia y de la crítica. La estrella logró dejar su huella en la industria musical junto a su banda 30 Seconds to Mars, y también en la industria cinematográfica con películas como Dallas Buyers Club, Requiem for a dream, Mr. Nobody, entre otras.

Debido a que su talento logró impactar a millones de audiencia, la estrella ha recibido el amor de estos fanáticos a través de las redes sociales y también en persona. Aunque siempre se llevó una grata experiencia, hubo un suceso en particular que fue bastante aterrador. El actor recibió un regalo que no se esperaba.

Jared Leto recordó el regalo creepy que le dio un fan / fuente: instagram - jaredleto

El extraño regalo que Jared Leto recibió de un fanático

Durante una entrevista que le concedió a XFM, la estrella reveló que recibió en su casa el extraño regalo de un fanático: se trataba de una oreja cortada. "Los fans son un grupo de personas increíblemente comprometidas y apasionadas. Te dan todo tipo de cosas maravillosas... Una vez alguien se cortó una oreja y me la envió, eso fue muy raro. La oreja entera", recordó.

Al escuchar dichas palabras, las personas que se encontraban presentes en el programa se asombraron por completo. Al ver sus reacciones, Jared Leto decidió compartir más detalles sobre el espeluznante regalo. El cantante recordó que "la oreja llegó junto a una nota que decía '¿estás escuchando?'“.

Lejos de arrojar el regalo a la basura, el intérprete decidió utilizarlo. De esta manera, se le ocurrió la idea de hacerle un agujero a dicha oreja y se la colgó a modo de joya. Aunque la persona se habría aterrorizado con dicho obsequio, la estrella se lo tomó bastante bien y con mucha gracia.

Los regalos que hace Jared Leto

La realidad es que él también tiene fama de hacer regalos polémicos. Cuando se encontraba grabando la película Escuadrón Suicida, donde se colocó en la piel del villano el Joker, la estrella decidió darle obsequios poco convencionales a sus compañeros de elenco. Por ejemplo, a Margot Robbie le entregó juguetes sexuales y una rata viva.

Cabe destacar que es un actor de método, entonces dichos regalos los hizo como si él fuera el Joker en persona. Debido a la polémica que generó esta información, en una entrevista con Entertainment Weekly la estrella reveló que todos estos regalos los hizo en forma de “broma“.

"Cualquiera de los pocos regalos que se dieron se hizo con un espíritu de diversión y aventura y se recibió con risas, diversión y aventura. ¡Está todo grabado! ¡Ellos lo grabaron todo! La gente se estaba muriendo (de risa). Solo estábamos haciendo una tontería", comentó Jared Leto.

"Los únicos regalos que le di a Margot fueron magdalenas. Creo que le di un ratón, y algunos de los otros chicos recibieron regalos que recibirías como una broma en una fiesta... Estoy interpretando a un tipo llamado el Joker, está bien hacer algunas bromas", agregó defendiéndose.