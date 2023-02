Daniel Arenas y su novia habrían roto su relación luego del beso con Adamari López

Desde el 24 de enero, Daniel Arenas forma parte del equipo de Hoy Día como copresentador. Como era de esperar, esta nueva etapa significa mucho en la vida de él y en su carrera profesional. Aunque se esperaba que su ingreso estuviera envuelto de grandes momentos, la estrella protagonizó un escándalo que le habría puesto un cierre a su romance con Daniela Álvarez.

Resulta que el actor decidió protagonizar un beso con Adamari López, su compañera de trabajo. Este momento fogoso se convirtió en un tema muy comentado en las redes sociales, y los rumores de crisis entre él y su pareja no tardaron en cobrar vida. ¿Será que realmente se han separado?

Daniel Arenas y su pareja Daniela Álvarez / fuente: instagram - danarenas

¿Daniel Arenas se separó de su novia por culpa de Adamari López?

Adamari López y Daniel Arenas protagonizaron un romántico momento en Hoy Día, luego de revivir uno de los retos que habían puesto en La Casa de los Famosos durante la tercera temporada. De esta manera, los intérpretes decidieron comerse la boca de un beso frente a las cámaras y ante la presencia de los espectadores.

Este beso generó una gran polémica, ya que a diferencia de la conductora el actor sí se encuentra en una relación romántica. Desde hace un tiempo, el colombiano comparte su vida amorosa junto a Daniela Álvarez, una ex participante de belleza que fue su amiga desde hace muchos años y que ahora ocupa el rol de pareja.

Ante el revuelo que se generó, el actor decidió romper el silencio y pedirle disculpas a la mujer que tiene a su lado: "Me equivoqué, porque no está chévere para la persona que uno tiene al lado, ver a la persona, como Daniel Arenas, besarse con otra persona, así hubiese sido un pico, que para muchas personas puede ser algo insignificante, para mí no lo es, y debo decir que en ese momento me desconocí”.

A pesar de las disculpas, Daniel Arenas no volvió a aparecer junto a Daniela Álvarez. De esta manera, los usuarios de las redes sociales comenzaron a especular que el romance llegó a su fin a causa del beso. Esta teoría incrementó el 14 de febrero, ya que ninguno de los dos se envió un mensaje por San Valentín.

“No felicito a Daniela Alvarez, tan linda pareja que eran“, “Daniel, la embarraste... Daniela te amaba y hacía una hermosa pareja. Me quedé esperando la boda soñada que tanto quería mi Daniela“, “¿Y la felicitación a la novia?“, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en su cuenta oficial de Instagram.

Aunque muchos usuarios aseguran que ambos están juntos y que no hay que creer en los rumores falsos, lo cierto es que llama la atención la poca interacción que existe entre ellos en las redes sociales desde el beso con Adamari López. Recordemos que eran una pareja muy demostrativa y que vivían compartiendo postales juntos en las redes.