Caldo dashi, un auténtico platillo japonés en pocos pasos, delicioso y rendidor

Hoy desde MDZ te presentamos una sopa asiática, muy sabrosa. Para que prepares una cena ligera. Esta receta de caldo dashi sencillo con hortalizas es exquisita por su sabor intenso lleno de umami. Este es un paso a paso sencillísimo para elaborar una sopa asiática, como la de miso, donde la mayor dificultad puede ser conseguir los ingredientes necesarios. ¡Pero que no cunda el pánico! Los encontrarás con facilidad en muchos establecimientos y tiendas asiáticas tanto on line como de manera física. Sin dudas, no puedes dejar de probar tan rico sabor. ¡Manos a la obra!

Caldo dashi colado. Fuente: Muy Japonés



Ingredientes

Katsuobushi (copos de atún deshidratado) dos cucharadas soperas

Alga kombu un trozo de 4 centímetros

Setas shiitake frescas o deshidratadas 2 unidades

Agua 1 litro

Salsa de soja un chorrito

Espárragos trigueros 2 unidades

Tomate 1 unidad

Jengibre fresco un trozo de 2 centímetros

Cebollino al gusto

Col china al gusto

Tofu opcional

Rinde para 4 personas.

Procedimiento

Para comenzar a elaborar este sabroso caldo dashi, lo primero que debes hacer es en una olla agregar agua y llevarla al fuego. Mientras el agua comienza a tomar temperatura, añade el kasuobushi, los shiitakes y el alga Kombu. Lleva la cacerola a ebullición. Lo que harás es dejar que cuezan todos aquellos ingredientes durante unos 15 minutos. Para que todo se cocine de forma correcta, baja el fuego y deja que hierva despacio. Como podrás ver, son escamas de atún deshidratado, un alga llena de sabor y setas chinas similares al champiñón, pero mucho más intensas. Caldo dashi con fideos. Fuente: El Español

Cuando haya transcurrido ese tiempo, el caldo ya estará listo. Entonces, cuela los ingredientes. Una vez hecho este paso, coloca el caldo en un recipiente y añade un chorrito de salsa soja para darle el punto de sal, probándolo hasta que esté a tu gusto. Ahora, es momento de añadir el resto de los ingredientes detallados.

Para continuar con esta receta de caldo japonés, lo que tienes que hacer ahora es cortar los espárragos en trocitos y picar también, en trocitos pequeños, las hortalizas que vayas a utilizar como tropezones. Saltea ambos ingredientes en una sartén y los repártelos en los cuencos en los que servirás la sopa. Adorna con unos espárragos más. Caldo dashi. Fuente: Revista Mia

Llega el momento de servir el caldo bien colado sobre las hortalizas, encárgate de hacerlo mientras aún esté bien caliente. El sabor intenso de este platillo y su peculiar combinación de pescado y hortalizas, es auténticamente delicioso. Muy práctico de elaborar y dueño de un sabor único, como es el que nos puede brindar la cocina asiática. ¡Y a disfrutar! Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.