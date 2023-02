Este fue el gesto de Tini que sorprendió a La Joaqui

A mediados de enero Tini, La Joaqui y Steve Aoki lanzaron 'Muñecas' su primer tema juntos. Desde ese entonces se ha posicionado como una de las canciones más populares del país, de hecho no ha dejado de sonar, pues las dos artistas lograron fusionar sus estilos y crearon una pieza única. Recientemente, la cantante oriunda de Mar del Plata participó de una entrevista donde confesó que Tini la dejó sorprendida con un gesto que tuvo mientras grababan el video.

Según comentó La Joaqui, no es para nada fácil el ambiente dentro de la industria de la música y el espectáculo, de hecho a lo largo de su carrera ha experimentado diversas situaciones difíciles o incómodas. Asimismo, la cantante expresó que muchas veces le pasó de idealizar algún artista, pero cuando tuvo la oportunidad de trabajar con él, no fue lo que esperaba así que la arrastró una ola de desilusión.

Sin embargo, cuando trabajó con Tini, la situación fue totalmente diferente y hasta se sorprendió por su actitud. Según comentó la intérprete de 'Butakera', las dos se encontraban grabando el video y Stoessel estaba saliendo 'diosa'. Sin embargo pidió cortar la toma porque vio que un señor que estaba trabajando allí, sosteniendo una luz, tenía sed. "El chico tiene sed. Por favor alcancen agua", replicó La Joaqui sobre el pedido que hizo su compañera en plena grabación.

La Joaqui y Tini en el videoclip 'Muñecas'. Imagen de Instagram.

"Con ella fue mucho más de lo que me esperaba... como persona también. Y eso me re devolvió el entusiasmo en conocer gente, en vincularme..." confesó la marplatense y añadió que a veces se esconde en un "caparazón" para protegerse de los demás y los daños que le pueden causar. Es por esto que trabajar con Tini le pareció muy agradable, porque no solo es una artista talentosa, sino que también tiene un gran corazón.