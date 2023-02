Christina Aguilera hipnotizó a todos con su belleza en el Festival Viña Del Mar

Christina Aguilera viajó por primera vez a Chile y estuvo presente en el Festival Viña Del Mar 2023 deslumbrando a los fanáticos y a varios artistas que también estuvieron disfrutando de todo su esplendor. La intérprete de 'mi reflejo' cantó sus clásicos hits y al finalizar obtuvo una gaviota de plata y oro, reconociendo su gran labor en la industria musical. A modo de agradecimiento compartió un posteo vía Instagram.

Fuente: Imagen @xtina

Christina alzando la estatuilla de plata.

"Te quiero Chile thank you, Festival Viña del Mar por mi gaviota. No puedo esperar a volver a hacerlo de nuevo esta semana en Santiago de Chile", reza la descripción de una de las últimas fotos en las que se la ve a Christina Aguilera luciendo un un vestido negro mega escotado y por arriba una campera roja extra large, además de llevar una cola alta y gafas de sol negras.

Los momentos más destacados

Sucede que las redes ardieron frente a la primera vez de Christina en Chile y más si se trata de una gala que premia al talento latinoamericano. Ante su inminente llegada al escenario de la Quinta Vergara muchos fanáticos decidieron plasmar vía Twitter el talento con el que encandiló a todos y aquí te compartimos algunos de ellos:

Ya no suban a más nadie a ese escenario de Viña, ya cierren el festival. Tremendo lo de Christina Aguilera uD83EuDD29 @xtina pic.twitter.com/PhIIJbxt9N — Álvaro (@SequeaDL) February 24, 2023

Una de las partes de mayor fervor fue cuándo Christina luciendo un outfit total black con plumas a los costados previo a cantar su clásico tema de hace 13 años atrás, 'Ain't no man' agarró el micrófono y se puso a hacer un duradero vibrato con su voz que fue muy aplaudido por el público presente que pudo disfrutar de grandes hits cómo: Lady Marmalade, Fighter y Beautiful, Pero me acuerdo de ti, entre otras. Además fue muy comentado sus tres looks: Total red, total black y vestido negro con blazer de strass plateado.

Christina Aguilera en Viña del Mar fue la locura, estar allí y presenciar ese show fue la locura, Que voz y que bella es es pic.twitter.com/yMpnCpJgmT — uD83DuDCA5Gocho (@Chamaizing12) February 24, 2023

#VINA2023 #VinadelMar2023 #XtinaEnVina Christina Aguilera cantando Beautiful en Viña Del Mar 2023 y todos cantando con ella. Uno de los momentos mas bellos de la noche, hermoso todo el público del festival uD83DuDC95. @xtina come to Argentina pic.twitter.com/VdFnGGSstK — #AGUILERA (@XAguileraArg) February 24, 2023

CHRISTINA AGUILERA CANTANDO “PERO ME ACUERDO DE TI” EN VIÑA DEL MAR 2023!!!!!!!! pic.twitter.com/3vMLSZluql — XtinaLoverr™? (@XtinaLoverr) February 24, 2023