Qué dice la letra de 'TQG', el nuevo hit de Shakira y Karol G contra sus ex

Después de varios rumores, especulación y ‘hype’ en las redes, la colaboración entre Shakira y Karol G se hizo realidad. Todo comenzó cuando la “bichota” lució una playera con la frase ‘Te quedó grande’, haciendo referencia a la ‘BZRP Music Sessions’ en la que la cantante de 46 años realizó una especie de tiradera a su ex pareja, Gerard Piqué. Desde ese momento, todo el mundo comenzó a hablar de un posible tema entre las artistas y, más tarde, ellas mismas lo confirmaron.

Tal como lo habían anunciado, este viernes 24 de febrero salió a la luz la canción ‘TQG’ con su respectivo videoclip. Esta canción forma parte del nuevo álbum de Karol G titulado ‘Mañana Será Bonito’, en el que también tiene featurings con Romeo Santos, Justin Quiles, Carla Morrison, Bad Gyal, Sean Paul y Sech. Sin embargo, fue el tema que une a las artistas de Barranquilla y Medellín el causó mayor sensación en las redes, haciendo estallar las plataformas de streaming. Sin dudas, estamos ante un nuevo hit que sonará en cada discoteca durante toda la temporada.

Moviendo las caderas de forma provocativa y sensual, como siempre, las cantantes colombianas causaron sensación con el videoclip de ‘TQG’. Mientras, se las escucha entonar frases que irían dedicadas a sus ex parejas: Gerard Piqué por el lado de Shakira, y Anuel AA por el de Karol. Sin embargo, no se trata de una letra de despecho, sino de superación y de volverse una mujer más fuerte luego de aprender de los errores del pasado. ¡A lo bichota!

La que te dijo que un vacío se llenó con otra persona te miente

Es como tapar una herida con maquillaje

No se ve, pero se siente

Te fuiste diciendo que me superaste

Te conseguiste nueva novia

Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias

Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándome el lado si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito

Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío

Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido

Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia yo me rio yo me rio

No tengo tiempo pa’ lo que no aporte

Ya cambié mi norte

Haciendo dinero como deporte

Llenando la cuenta, los shows, el parking, el pasaporte

Estoy más dura dicen los reportes

Ahora tú quieres volver

Se te nota, no sé, espérame ahí que no soy idiota

Se te olvidó que estoy en otra

Y que te quedó grande la Bichota

Tú te fuiste, yo me puse triple M

Más buena, más dura, más level

Volver contigo never

Tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven

Y quiere volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

Tú buscando por fuera la comida

Yo diciendo que era monotonía

Y ahora quieres volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

Te ves feliz con tu nueva vida

Pero... si ella supieras que me buscas todavía

TQM, pero TQG... Barranquilla, Medallo