La receta ideal para agasajar a tus amigos: Quesadillas de chorizo, mozzarella y parmesano

Esta receta que te proponemos hoy desde MDZ no solamente es fácil y práctica, sino que tiene un sabor realmente increíble. Combina muy bien todos los ingredientes y, cuando esto ocurre, no puede ser más que un éxito tu preparación. Estamos seguros de que cuando la sirvas en tu mesa pasará a ser una de tus favoritas. No solo tuya, sino de todos los comensales. La mezcla de chorizo con queso, acompañados de unas tortitas de maíz o de trigo integral y con una salsa súper aromática, despertará el suspiro de todos. Para que te luzcas y te ganes el aplauso de todos, ¡manos a la obra!

Quesadillas de chorizo, mozzarella y parmesano. Fuente: My Kids Time

Ingredientes

Para la salsa

230 ml de tomate triturado

2 cucharadas soperas de azúcar blanca

1 cucharadita de albahaca seca

1 cucharadita de orégano seco

Media cucharadita de tomillo

Media cucharadita de ajo en polvo

Media cucharadita de hinojo triturado

Media cucharadita de cebolla en polvo

Media cucharadita de sal

1 pizca de pimiento rojo triturado

Para las quesadillas

4 ud de tortitas de maíz o de trigo integral

180 g de queso mozzarella rallado

2 cucharadas soperas de queso parmesano rallado

130 g de chorizo en dados

Rinde 4 porciones

Procedimiento

Comenzarás esta receta llevando a fuego medio una olla pequeña, a la cual le tienes que incorporar el tomate triturado, el azúcar, la albahaca, el orégano, el perejil, el tomillo, las semillas de hinojo trituradas, el ajo en polvo, la cebolla en polvo, la sal y el pimiento rojo molido. Una vez añadidos todos los ingredientes, mézclalos y deja que hiervan a fuego lento hasta que espesen, removiendo de vez en cuando para facilitar la mezcla. Quesadillas de chorizo, mozzarella y parmesano. Fuente: Rachel Ray Show

Mientras todo se cocina, dispone las quesadillas como haciendo un sándwich: a cada una espárcele una generosa ración de salsa y espolvorea sobre cada tortilla 50 gramos de mozzarella rallada, una cucharada de queso parmesano y 70 gramos de chorizo en dados. Tápala con otra tortilla, así formarás un sándwich. Cuando ya las tengas armadas, calienta una sartén a fuego medio y ve colocando una por una las quesadillas montadas. Quesadillas de chorizo, mozzarella y parmesano. Fuente: Youtube

Cocínalas durante un par de minutos y, de vez en cuando, levanta el borde de la quesadilla para ver si empieza a dorarse y si el queso ya se ha derretido. Tienes que darlas vuelta con cuidado, recuerda eso. Cuando el queso se haya fundido, ya estarán listas tus quesadillas. ¡A disfrutar! Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.