Karina Jelinek: cirugías, botox y una irreconocible transformación

Karina Jelinek es una de las personalidades más populares de la farándula argentina y esto se debe a su gran talento en la actuación, así como también a sus trabajos como modelo, pues muchos dicen que es una de las mujeres más bellas del país. Por esta razón, hoy hablamos de los comienzos de su carrera, sus trabajos y la gran transformación física que ha tenido a lo largo de los años.

La cordobesa nació en Villa María y comenzó a introducirse en el ámbito del espectáculo desde muy joven. A los 16 años se animó a trabajar como modelo y gracias a su carisma y su belleza llegó a obtener el título Miss Carlos Paz y Miss Córdoba. Años más tardes, cuando alcanzó la mayoría de edad se decidió a emprender viaje para dedicarse a lo que realmente le gustaba, así que se mudó a Buenos Aires.

Karina Jelinek en sus comienzos. Imagen de mundot.

Cuando se instaló en la capital del país, comenzó a trabajar en diversas campañas publicitarias y también participó en desfiles de moda, así que poco a poco, comenzó a ganar popularidad y protagonismo. Llegado el momento se introdujo en el mundo de la televisión, en algunos programas de entretenimiento e incluso llegó a modelar para revistas de adultos.

En 2011, Karina conoció al reconocido empresario Leonardo Fariña y como fue un flechazo inmediato, luego de tres meses de novios dieron el sí frente al altar y se casaron en una lujosa boda en el hotel Tattersall de Palermo. Sin embargo, las cosas no funcionaron para los recién casados porque al poco tiempo tramitaron el divorcio, luego que se diera a conocer la causa conocida como 'La ruta del dinero K', donde Fariña estuvo implicado.

Karina Jelinek y Leonardo Fariña en su casamiento. Imagen de Maria Eugenia Cerutti

Por otro lado, volviendo al ámbito profesional, algunos de sus trabajos en televisión fueron en novelas como 'Son amores', 'Concubinos', 'Solamente vos' y en varias oportunidades Jelinek participó en 'Showmatch'. En la actualidad se desempeña como modelo, tiene una marca de indumentaria y sigue trabajando en la actuación, de hecho participa en la obra teatral 'No paramos de triunfar'.

Los retoques estéticos de Karina

En 2014, la modelo confesó a la revista Hola, que no le interesaban las cirugías plásticas: "Hoy me siento mejor que nunca porque me acepté como soy, no tengo cirugías, salvo las lolas. La cara no me la tocaría jamás ni me pondría botox”. Sin embargo, con el paso de los tiempos se puede notar que cambio de parecer, pues se ve que su rostro pasó por ligeros cambios, su nariz está más afinada y sus labios más hinchados.

Así luce Karina Jelinek en la actualidad. Imagen de Instagram.

Hoy en día se utilizan mucho los retoques estéticos y los procedimientos con ácido hialurónico, ya sea para modelar la nariz, los labios u otras partes del rostro. Por esta razón, cada vez hay más personas que se animan a aplicarse este tipo de productos, en vez de someterse a cirugías estéticas que son más invasivas. Tal como se puede comparar en las fotos de antes y en las imágenes de ahora, está más que claro que Jelinek se ha realizado algún tipo de tratamiento en los labios.