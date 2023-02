Issa Vegas encendió las redes con un ajustado outfit deportivo

Issa Vegas, una de las influencers que más pisa fuerte en las redes sociales, sorprendió en las últimas horas al estar a plena luz del día posando con un look de entrenamiento super top, mientras promocionaba un servicio de comida vegano de Estados Unidos. Así es cómo se mostró en su Instagram ante sus 9.1 millones de seguidores.

Fuente: Imagen / @issavegas

En la calle.

En una de sus últimas postales se la puede ver a Issa Vegas luciendo un outfit de dos piezas, arriba un top bien ajustado verde agua y en la parte inferior lleva puesto un short de color coral, mientras que de calzado se puso unas zapatillas de Nike.

Gentileza: Nike - Estados Unidos.

El calzado de Issa.

Tal como pudimos acceder a Nike, las zapatillas de Issa Vegas son del modelo 'Nike Metcon 7 by you', un estilo de calzado personalizado tanto para mujeres como para hombres que aportan estilo y comodidad valuadas en aproximadamente 160 dólares. Actualmente no se encuentra disponible en la tienda oficial pero en sitios como Amazon sí se pueden hallar.

Fiel a su estilo también compartió en Tiktok un baile en la que se la ve luciendo otro conjunto para continuar con sus entrenamientos en este caso de color gris, por arriba un top y debajo un short super minúsculo.