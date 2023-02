Hailey Bieber y Kylie Jenner fueron apuntadas de haters contra Selena Gómez

Se ha formado una gran amistad de años entre Hailey Bieber y Kylie Jenner puesto que las dos trabajan de modelos para importantes marcas pero lo cierto es que la rivalidad entre la mujer de Justin Bieber y la ex vuelve a reflotar una vez más en el presente por medio de una supuesta burla que algunos fanáticos supieron ver en Instagram.

El detonante.

Sucede que ahora Selena Gómez, lleva unas cejas más espaciadas y tiempo después de haber compartido un video por medio de Tiktok, tanto Kylie Jenner como Hailey Bieber compartieron una captura de videollamada vía historias de Instagram en la que apuntan directamente hacia sus facciones.

Otro de los users pertenecientes al fandom 'Selenators' compartió el video en el que se podía leer: "Me peine mucho las cejas por accidente", mientras se la veía luciendo un sweater, pelo recogido y unas argollas doradas.

La respuesta de Kylie

La menor de las Kardashians frente a tanta repercusión decidió alzar su voz y decir que nada de lo que subió con Hailey era dedicado a Selena Gómez, además de pedir que paren con el absurdo hate, incluido la intérprete de 'baila conmigo'.

En medio de un Tiktok que circuló en el que se hablaba del tema Kylie recogió el guante y escribió: "Esto está rebuscado. Ninguna indirecta hacia Selena nunca y no vi sus publicaciones sobre las cejas. Ustedes están haciendo algo dónde no hay nada. Esto es una tontería".

A lo que rápidamente Selena Gómez pidió piedad y respeto: "Estoy de acuerdo, esto es totalmente innecesario. Soy fan de Kylie Jenner", se llega a leer en la respuesta de la ex estrella de Disney dando por finalizado el tema.

Un momento del pasado que recae en el presente

Pero el encontronazo no terminó ahí puesto que Selena descubrió un video en el que Hailey Bieber se burló de Selena Gomez de modo muy grosero y que fue fuertemente criticado en redes y hasta levantado por la artista en estos últimos días...

Cuándo parecía que el tiempo lo había curado todo... finalmente no fue así y Selena Gómez saltó a defender a su mejor amiga, la talentosisima de Taylor Swift que fue burlada por la novia de Justin Bieber años atrás. Frente al video que llegó a los ojos de la protagonista de Only Murders in the building respondió: "Lo siento mucho ella es y sigue siendo una de las mejores". Dejando en claro la fuerte unión que mantiene con la intérprete de Anti hero.

