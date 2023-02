Tres tendencias únicas que marcó la serie Sex and the City

Cuando hablamos de Sex and the City es imposible no pensar en su estilismo y en la huella que dejaron en el mundo de la moda. En cada una de sus temporadas, las protagonistas sorprendían con su guardarropa; el cual se caracterizaba por tener mucha frescura, elegancia y espíritu revolucionario.

Por supuesto, cada una de estas prendas marcaron un antes y un después. No solo fueron elegidas por las celebridades más importantes de Hollywood, sino que también fueron aclamadas en el mundo de la moda y por reconocidos diseñadores. Por este motivo, hoy recordaremos las tendencias que dejó la ficción.

Sex and the City y su huella en la moda

El vestido print

arah Jessica Parker luciendo el vestido de Dior / fuente: HBO

Carrie Bradshaw lució el famoso vestido diseñado por John Galiano, el cual se caracterizaba por estar compuesto por varios recortes de periódico. El diseñador tomó este brillante estampado de Elsa Schiparelli, y lo utilizó para la pasarela de alta costura “Hobo Chic“ de Dior en los años 2000.

En octubre de ese mismo año, el personaje principal de Sex and the City lo lució frente a las cámaras en la tercera temporada. La prenda apareció en el episodio 17, cuando Carrie decide hablar cara a cara con Natasha, la joven esposa de Mr. Big.

Aunque la prenda ya había asombrado al mundo durante la pasarela de Dior, su impacto creció aún más cuando apareció en la famosa serie protagonizada por mujeres. Aún en la actualidad, el estampado sigue formando parte de otras firmas y utilizado por nuevos diseñadores. El año pasado, el vestido fue subastado por 15 mil euros.

La falda de tul

Aunque los años pasan, la icónica falda de Carrie se volvió en una prenda chic dentro del mundo de la moda. Esto sucedió gracias a Sarah Jessica Parker, quien quedó encantada con la prenda diseñada por Patricia Field. Aunque los productores no querían utilizarla, ella los convenció de hacerlo. Carrie Bradshaw y su famosa falda de tul / fuente: HBO

Esta falda low cost fue encontrada por Field, quien de casualidad se encontraba viendo prendas en un showroom neoyorquino y decidió comprarla por un valor de cinco dólares. Aunque la obtuvo por poco precio, terminó convirtiéndose en una de las prendas más solicitadas y famosas de la serie.

Zapatos Manolos

Si nos enfocamos en las tendencias que marcaron con los zapatos, sin lugar a dudas debemos hacer hincapié en los famosos Manolo que utilizaba Carrie Bradshaw en Sex and the City. El modelo Hangisi se caracterizaba por su color azul Klein, el cual llamaba la atención por su elegancia y originalidad.

En la serie, vemos que Carrie lo recibe como regalo por parte de Mr Big. A lo largo de las temporadas, podemos notar que es uno de los zapatos favoritos de la protagonista. En la vida real, también son los preferidos de Parker.