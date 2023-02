Sol Pérez enseñó su bellísima figura tallada a mano y deslumbró a todos

Sol Pérez es una de las figuras de The Challenge Argentina, el nuevo reality de Telefe, que más da de qué hablar. Ahora, la mediática protagonizó un cruce con Sofía Jujuy Jiménez.

"Yo con Sofi no tengo problema de que me proponga para la Arena porque es un lugar en el que todos vamos a pasar, aunque queramos evitarlo. Sí me dolía de Morita, porque lo quiero", comenzó diciendo Pérez ante la curiosidad de Marley, el conductor del ciclo.

Sofía, no se quedó callada. "Acá no es personal, Sol. Entiendo que con Morita tenés un afecto, pero me parece muy fuerte que pongas en duda su corazón y el cariño que te tiene como persona porque haya pensado en tu nominación", indicó Jiménez.

The Challenge Argentina

Finalmente, el duelo de eliminación se dio entre Oki junto a Claudia Albertario y Rodrigo Mora junto a Sofía Jiménez. La segunda dupla perdió, debió abandonar el programa y admitió que el juego no les jugó a favor porque esperaban esperaban un desafío de velocidad y fuerza pero fue todo lo contrario.

En Instagram, Pérez es muy activa y diariamente comparte contenido tanto de esta competencia como de Gran Hermano. Sin embargo, ahora sorprendió a todos con otra fotografía. La futura mujer de Guido Mazzoni enseñó su bellísima figura tallada a mano y deslumbró a todos.