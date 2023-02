Selena Gómez sacó su costado más sensual luciendo un diseño total black

Selena Gómez, una de las artistas más queridas a nivel global en una suerte de compartir su belleza sublime, subió un posteo ante sus más de 381 millones de seguidores en Instagram, en la que la cantante, deja ver su preciada figura llevando encima un look clásico y elegante.

Fuente: Imagen / @selenagomez

desafiante.

De salida a un bar, Selena Gómez, publicó una fotografía en la que se la luciendo un vestido negro con un pronunciado escote, mientras que agarraba un trago con una de sus manos y con la otra se acariciaba su cola de caballo lacio en una suerte de pose de 'beboteo'.

"Borré esta vez porque pensé que tal vez era demasiado eh", reza la descripción de la atractiva postal que ya lleva más de 11 millones de likes dónde tanto colegas como fanáticos halagaron su belleza 'icónica'.

La dulce dedicatoria

Sucede que la intérprete de 'Lose you to love me' días atrás quiso plasmar su amor por su hermanita menor, Gracie Elliot, quién estaba cumpliendo años por lo que procedió a compartir cuatro fotografías en las que aparece con la pequeña bajo el agua super mimosas.

Fuente: Imagen @selenagomez

La fuerte unión.

"Nada absolutamente nada como el amor de una hermana. Hasta que te roban la ropa, maquillaje y productos para la piel pero sea lo que sea ella es linda", escribió a modo de descripción frente a un extenso carrousel de fotografías llenas de abrazos, sonrisas y besos con su hermanastra pequeña.