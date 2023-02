¿Qué ves primero? Este sencillo test te dirá en un segundo si eres franco

Los test de personalidad son, desde hace meses, una verdadera sensación en las redes sociales. Exponen asombrosos resultados en segundos que sorprenden a millones de usuarios. Nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo de estos desafíos. Aquí te proponemos un reto que te permitirá rápidamente conocer más acerca de tu forma de ser con solo observar una imagen.

¿Quieres descubrir lo que revela sobre ti? Lo primero que tu ojo capte te dará todas las respuestas. ¡Hazle caso a tu intuición y no hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Perro: eres una persona extremadamente franca. No te gusta ocultar lo que piensas. Eres responsable, meticuloso y fiel. Te destacas por tu inteligencia, creatividad y perseverancia. Tu constancia te hace llegar a lugares impensados. Nunca bajas los brazos y si te caes, te levantas con más fuerza para concretar tus metas. Amas estar en pareja y crees en las relaciones amorosas para toda la vida.

Gato: odias discutir y solo lo haces cuando no tienes otra salida. Puedes parecer alguien frío pero con los más cercanos eres todo lo contrario. Cumples siempre con tu palabra y sueles perdonar con mucha facilidad. Rara vez guardas rencor. Jamás tomas una decisión sin consultarle su opinión a tu círculo más íntimo.

Los test de personalidad sorprenden a los usuarios con sus resultados / istockphoto

Corazón: para ti, el paso por este mundo es muy breve y por eso, nunca te limitas a hacer cosas que te generan placer. Eres auténtico y rara vez elaboras juicios de valor sobre alguien que no conoces. Tu familia ocupa un lugar de privilegio y harías cualquier cosa por verlos felices. Te destacas por ser bondadoso, amable y muy atento con todo el que se cruza por tu camino.