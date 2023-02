Paris Hilton revela cuál es el tierno significado del nombre de su hijo

Este 2023 comenzó de la mejor manera para Paris Hilton y su esposo Carter Reum, ya que hace casi un mes tuvieron un hijo mediante vientre de alquiler. Obviamente, la empresaria comunicó la gran noticia en sus redes sociales y publicó una dulce fotografía de las pequeñas manos del bebé entrelazadas con su propia mano, como símbolo de protección. Además, para acompañar el posteo escribió: "Ya eres más querido de lo que se puede expresar con palabras". Recientemente, salió a la luz el nombre del niño y su significado.

Tal como sabemos a la millonaria le gusta hacer de su vida un reality, de hecho tiene su programa 'The Simple Life', donde muestra su día a día, las cosas que le suceden y los eventos a los que asiste. Sin embargo, en esta ocasión tan especial y para dar a conocer el nombre de su pequeño decidió elegir un formato diferente, así que habló en This Is Paris Podcast.

Según reveló la empresaria en el audiolibro 'Paris: The Memoir', su pequeño hijo se llama Phoenix Barron Hilton Reum y es un nombre muy significativo para la empresaria. "Planeamos llamarlo Phoenix, un nombre que decidí hace años cuando estaba buscando ciudades, países y estados en un mapa buscando algo que combinara con París y Londres", relató la celebridad.

Paris Hilton y su esposo, Carter Reum. Imagen de archivo.

Phoenix es la capital y ciudad más poblada del estado de Arizona, en Estados Unidos. Por esta razón, a Hilton le pareció importante lo que significa esta localidad, pero también eligió este nombre por otros motivos: "Phoenix tiene un buen punto de referencia de la cultura pop, pero más importante, es el pájaro que se apaga y luego se levanta de las cenizas para volar de nuevo", confesó en el Podcast. En la mitología griega el ave fénix era un ave fabulosa, casi con el tamaño de un águila, única en su especie porque muere dando un espectáculo de llamas y luego renace de sus propias cenizas.

Por otro lado, el segundo nombre del niño es Barron, tal como se llamaba el difunto abuelo de Paris Hilton, quien fue copresidente de la cadena hotelera Hilton. La empresaria también habló sobre esto y le dedicó unas palabras de amor a su abuelo, que murió en 2019: "Él siempre fue mi mentor y le admiraba mucho. Éramos muy cercanos y lo extraño todos los días, así que realmente quería honrarlo teniendo su nombre en el nombre de mi primer hijo".