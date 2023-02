Días atrás, Nati Jota sorprendió a todos con su salida de Luzu TV. "Tiene que ver con una sensación mía de haber dado lo máximo que podía dar en un lugar. Lo siento como el fin de un ciclo, peo la verdad que en las mejores condiciones", contó a los Socios del Espectáculo.

Y aclaró: "Fue una decisión ciento por ciento mía, cuando lo comenté con Nico se sorprendió, como todos se sorprendieron. Yo me sentía mega cómoda, sentía que me iba a poder quedar un millón de años si era por ellos y por mí también".

"Fue algo que me empezó a pasar adentro de ciclo terminado y de que fue muy intenso y muy hermoso y me parece lindo poder irse no a tiempo, sino antes de que yo me marchite. Tenía ganas de hacer cosas nuevas, que de hecho no es que tengo algo puntual, y me resulta atractivo pero a la vez me da miedo", añadió.

Con respecto a este tema, Nico Occhiato señaló: "Estamos todos movilizados porque es una amiga y parte del grupo. No es algo liviano y tenemos la responsabilidad de comunicarlo de una forma que no sea un bombazo para la gente que nos consume".

Nati Jota y una llamativa serie de fotos que se llevó todas las miradas

Tras su renuncia, armó las valijas y viajó hasta Córdoba para disfrutar de una nueva edición del Cosquín Rock. En Instagram compartió parte de lo que vivió en el evento y acaparó todas las miradas con una llamativa serie de fotos. "El rock nacional y el fernet, my two true passions juntas en el Paraíso Fernetista", redactó Nati Jota.