Kylie Jenner confirma quién es su hermana favorita

Las hermanas Kardashian-Jenner son una de las familias más famosas del mundo y esto se debe a que crecieron en el seno deL reality 'Keeping out with the Kardashians'. Si bien este show llegó a su fin en 2021, luego de 20 temporadas, al día de hoy existe el nuevo programa de telerrealidad, 'The Kardashians', donde documentan su vida diaria. Recientemente, Kylie Jenner protagonizó la portada de 'Vanity Fair Italia' y en la entrevista reveló quién es su hermana preferida.

Kylie Jenner para la portada de Vanity Fair. Fotografía capturada por: Luigi and Lango

La menor de la familia tiene un imperio montado, pues se dedica a trabajar en las redes sociales, es modelo y además es propietaria de varias empresas, así que comercializa maquillaje, productos para el cuidado de la piel, ropa de bebé y trajes de baño. Este último tiempo ha sido bastante difícil para Kylie, pues se separó de Travis Scott, su novio de años y el padre de sus dos hijos, Stormi y Aire Webster, sin embargo no ha dejado de trabajar, de hecho recientemente realizó una entrevista para la reconocida revista en la versión italiana.

La empresaria reveló algunos detalles sobre su vida privada y también se animó a confesar quién es su hermana favorita en este momento. Kim Kardashian es la elegida de Kylie y esto es por varios motivos, pues las dos se encuentran en momentos similares de la vida. Esto no se debe a las edades, porque Kardashian tiene 42 años, mientras que Jenner tiene 25, pero el caso es que ambas han transitado separaciones mediáticas en el último tiempo, entonces se encuentran en la misma sintonía.

Kim Kardashian y Kylie Jenner. Imagen de Vanity Fair.

Si bien Kylie se separó de su novio hace poco más de un mes, Kim pasó por esto hace varios meses atrás. En octubre se dio a conocer que la empresaria dueña de Skims, terminó con Pete Davidson y tiempo después finalmente concretó el divorcio con su exmarido, Kanye West. Por esta razón, en este último tiempo las hermanas han estado muy conectadas pues han vivido situaciones similares y ambas han necesitado todo el apoyo posible.

Kylie Jenner para Vanity Fair Italia. Fotografía capturada por: Luigi and Lango.

En la entrevista con Vanity Fair, Kylie reveló que la relación con sus hermanas cambia todo el tiempo, pero siente que en este momento de su vida, Kimberly es su elegida. "Kim ha cambiado mucho recientemente. Estamos muy conectadas, ella siempre es la primera hermana a la que llamo cuando necesito algo. Hemos estado pasando por experiencias similares últimamente", confesó Jenner.