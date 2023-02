Estos son los memes que circularon luego del gran anuncio de Ariana Grande

A pocas horas de lanzar el remix de 'Die For You' junto a The Weeknd, Ariana Grande hizo estallar las redes sociales y es que la cantante frente a su inminente regreso a la industria musical provocó que los fanáticos salieran super fervorosos a decir lo suyo por medio de Twitter.

Fuente: Imagen @arianagrande

Ariana en el estudio.

Luego del video de Ariana Grande, en la que se la ve pegada a la computadora editando su parte de la pieza musical que saldrá por la noche, muchos 'arianators', se hicieron eco y surgieron centenares de comentarios de extrema felicidad, puesto que desde hace un año que la joven artista estaba alejada.

Fuente: Imagen @arianagrande / @theweeknd

La placa .

En el último posteo, Ariana escribió en la descripción que el remix saldrá por la noche. La simple placa en roja y negra en poco tiempo cosechó más de 2.5 millones de likes a casi un día de haberlo publicado.

El enfoque en redes

Al haber estado tanto tiempo alejada de la música, el año anterior se preguntó mucho por cuándo iba a ser el gran regreso, pero la espera terminó y la alegría del fandom fue plasmado en Twitter y aquí te compartimos algunos de los más divertidos.

10 HORAS PARA EL COMEBACK DE ARIANApic.twitter.com/kK5LCGsc2t — d' uD83CuDFF9 (@lovessswt) February 23, 2023

OLIVIA RODRIGO ARIANA GRANDE BILLIE EILISH DUA LIPA MILEY CYRUS MELANIE MARTINEZ SELENA GOMEZ LALI Y MAS, EL AÑO MUSICAL QUE SE VIENEpic.twitter.com/6p2OSSTcIm — iván (@ivangonzaleez_) February 21, 2023