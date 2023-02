Desde el gimnasio, Ninel Conde presume sus curvas de infarto

Ninel Conde es una de las estrellas mexicanas que hemos visto en la pantalla chica por años. Pues, la actriz oriunda de Toluca de Lerdo, comenzó su carrera artística a los diecinueve años, cuando ganó el concurso Señorita Estado de México. Después de ese triunfo, Ninel estudió teatro y expresión corporal, así como también fue a clases de canto con Sergio Jimenez. Sin dudas, se preparó perfectamente para brillar en lo alto como lo hace actualmente.

Desde 1995, Ninel tuvo papeles secundarios y/o protagónicos en varias telenovelas mexicanas de la mano de Telemundo, Univision y TV Azteca. La vimos actuar en productos televisivos como ‘Bajo un mismo rostro’, ‘Luz Clarita’, ‘Catalina y Sebastián’, ‘Rebelde’, ‘Fuego en la sangre’, ‘Mar de amor', ‘Porque el amor manda’ y, el último, ‘En tierras salvajes’.

LA ACTRIZ DESUMBRA CON SU FIGURA A LOS 46 AÑOS. FOTO: INSTAGRAM @NINELCONDE

Paralelamente, Conde lanzó su carrera como cantante, grabando dos álbumes de estudio que sonaron por todo México: ‘La rebelde’ (2005) y ‘Ayer y Hoy’ (2011). Aunque fue la versión de la canción argentina ‘Bombón asesino’ la que la hizo sonar en cada estación. Es más, gracias a ella, la actriz recibió el apodo de “Bombón asesino”, por el que muchos la conocen hasta la fecha.

Ninel la rompe en el gimnasio

Fue tal el impacto que generó Ninel Conde en el mundo del espectáculo, que se ganó el cariño de sus fanáticos y de otras grandes estrellas de la industria. Por esto, más de cinco millones de personas la siguen en Instagram, red social donde la modelo carga todo su contenido inédito. Precisamente en esa plataforma fue que la influencer de 46 años compartió un video que se volvió furor, puesto que en él reveló su rutina de ejercicios para tener una figura envidiable a su edad.

“Be stronger than your excuses” (Sé más fuerte que tus excusas), escribió Conde en la leyenda del clip viral. En las imágenes, pudimos ver a la estrella televisiva entrenando bien duro, cumpliendo con su rutina de ejercicios diaria. Sentadillas con peso, lunges o zancadas con mancuernas y hasta el press de piernas son algunos de los ejercicios que no faltan en el entrenamiento de Ninel.

En seguida, su Instagram se vio plagado de mensajes alentadores como estos: “Bravo mi niña bella!!”; “Ellonaaaa que tas brava”; “Yessss queen”; “Que hermosa eres”; “Vamos dale con todo ninelcita tu puedes no te rindas así se hace eres la mejor y lo máximo”.