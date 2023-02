Miley Cyrus luce un bellísimo traje de baño y deslumbra a los usuarios

Miley Cyrus es una de las artistas más reconocidas a nivel internacional y esto se debe a su gran trayectoria en la industria del espectáculo, pues comenzó su carrera desde muy pequeña. La actriz y cantante que algún día interpretó a Hannah Montana hoy está pasando uno de sus mejores momentos en la música, razón por la cual compartió la noticia con todos sus fans mediante su cuenta personal de Instagram.

Ya pasó más de un mes del estreno de 'Flowers', pues el lanzamiento fue el 12 de enero y la canción aun sigue siendo un éxito. Miley Cyrus se inspiró en algunos momentos duros de su vida y su relación con Liam Hemsworth para escribir una canción sobre el amor propio y logró acertar, pues desde el primer momento se posicionó entre los temas más escuchados en el mundo.

De hecho, el pasado martes 21 de febrero la artista escribió un mensaje de agradecimiento en su Instagram: "¡Flowers es el número 1 en Pop Radio por primera vez y el número 1 en el Billboard Hot 100 nuevamente por quinta semana consecutiva! ¡Gracias los amo!". Asimismo, subió una fotografía que causó una revolución en las redes, pues posó con un traje de baño de dos piezas, en color rojo y presumió su bellísima figura.

Además, Cyrus compartió otra postal luciendo el mismo conjunto, pero escribió un curioso mensaje, pues muchos seguidores dicen que se trata de un guiño o una especie de adelanto de su nueva música. "I’m driving around town in a beat up old mercedes, you think I’m crazy. You might be right.", que se traduce como: "Conduzco por la ciudad en un viejo Mercedes destartalado, crees que estoy loco. Puede que tengas razón".

Miley Cyrus, imagen de Instagram.

El próximo 10 de marzo la celebridad estrenará su octavo disco 'Endless Summer Vacation', un proyecto artístico que es "una carta de amor a Los Angeles", expresó un comunicado de prensa oficial en enero de este año. El disco comenzó a promocionarse en diciembre de 2022 a través de una masiva campaña de marketing que consistió en una serie de carteles que aparecieron en diversas partes del mundo, Paris, Madrid, Nueva York, Buenos Aires, Tokio, entre otros. Estos letreros decían "New Year, New Miley", "Año Nuevo, Nueva Miley". Por esta razón todos los fanáticos alrededor del globo esperan con ansias que llegue el día del lanzamiento.