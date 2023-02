Harry Styles y Jennifer Aniston: la bomba del año, crecen los rumores de un fuerte vínculo amoroso

Harry Styles, está viviendo un gran presente con su Love On Tour pero aparentemente no sería su única alegría, puesto que luego de separarse de la directora y productora, Olivia Wilde con quién llevaba más de 25 años de diferencia. El tiempo pasó y el intérprete de 'Sushi on restaurant', habría fijado sus ojos en la mujer que fue su crush de la vida, Jennifer Aniston.

Fuente: Twitter

Jennifer viendo a Harry.

Los primeros indicios comenzaron luego de que Jennifer Aniston haya sido vista por primera vez en uno de los shows de Harry Styles del 26 de enero en Los Angeles. En la foto que circula se la puede observar a la actriz con una sonrisa en el rostro acompañada de dos amigas, mientras disfruta casi que en primera fila.

Un registro del pasado

Sucede que tiempo atrás, Harry Styles dijo públicamente en el talk show de Ellen DeGeneres abiertamente que su crush desde chico es Jennifer Aniston. Claro que no es menor que está recientemente salido de una relación de varios años de diferencia de edad por lo que su target apunta a mujeres bellas más grandes que él.

Fuente: Imagen - TheEllenShow

Harry en la sección de preguntas candentes.

El video pertenece a una de las secciones dentro del programa titulado 'Burning Questions', en la que diferentes celebrities se someten a preguntas picantes y deben responder presionando un botón rojo. Tres años atrás, Ellen quiso saber quién fue su primer amor platónico y después de tres segundos respondió Jennifer Aniston.

¿Se vendrá en breve la confirmación?