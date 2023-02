Con un total black, Romina Malaspina reveló sus curvas de infarto y encendió la red

Romina Malaspina volvió a elevar la temperatura de la red, luciendo más diosa que nunca con un atrevido outfit que reveló sus curvas de infarto. Como siempre, la diva se animó a posar de distintas maneras para la cámara, eligiendo, esta vez, un look total black que causó furor.

ROMINA MALASPINA SE VISTIÓ CON PRENDAS DE CUERO. FOTO: INSTAGRAM @ROMIMALASPINA

Sentada sobre un gran escalón, al lado de una elegante puerta, Romina supo destacar entre su entorno. Es que la manera en la que lució sus prendas de puro cuero negro hizo que resaltara entre el resto, acaparando la mirada de todo aquel que la viera.

ROMINA MALASPINA MOSTRÓ SUS CURVAS DE INFARTO. FOTO: INSTAGRAM @ROMIMALASPINA

Lo mismo sucedió en Instagram, red social donde Malaspina tiene más de 2,5 millones de seguidores que no se pierden ninguna de sus fotos y actualizaciones. “Dame total black siempre”, escribió la ex chica ‘Gran Hermano’ en la leyenda del carrusel y recibió halagos como los siguientes: “Amooooo; “Tú si que molas”; “Que mujer”; “La modelo número 1”; “Romina todo te queda bien belleza total”; “Si te queda genial”; “Black goddes”; “Ese look black me encanta”; “DIOSAA LO Q TE PONGAS TE QUEDA BIEN”; ”Belleza Sin techo”.

El tierno mensaje que Romina le dedicó al “amor de su vida”

La modelo y actriz argentina pasó el día de los enamorados más candente que nunca, luciendo un conjunto de encaje de color beige que dejó poco a la imaginación. Sin embargo, Romina no se atrevió a dar detalles sobre si compartiría ese día especial con alguien igual de especial, si disfrutaría de una salida con amigas, o simplemente estaría disfrutando de su propia compañía.

Lo que sí reveló, días más tarde, es quien ocupa el título del “amor de su vida”. Pero, a diferencia de lo que muchos pensaron, no se trataba de una persona, sino que Romina estaba hablando nada más ni nada menos que de su gato. Fue en el marco del día internacional del gato que Malaspina le dedicó un sentido mensaje a su pequeña mascota, generando ternura entre los internautas.

“Feliz día amor de mi vida. Dios la amo tanto tanto, nada en el mundo me hace tan feliz como tenerla a ella cerca literal, me voy de viaje un día y la extraño una locura, esta bolita de pelos es la razón absoluta de mi felicidad”, escribió Malaspina en Instagram acompañando a una serie de fotografías junto a su felino favorito.